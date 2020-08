Sint-Truiden versoepelt Coronamaatregelen na kritiek uit diverse hoeken Kortparkeren opnieuw mogelijk in Truiense winkelstraten en aanpassing van de mondmaskerplicht Dirk Selis

21 augustus 2020

17u05 0 Sint-Truiden Vanaf dinsdag zullen de Shop&Go parkeerplaatsen, die sinds midden mei gebruikt worden om een bredere en veilige winkelwandelzone in te richten en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, opnieuw vrijgegeven worden. Daarnaast is bij burgemeestersbesluit beslist dat de mondmaskerplicht eveneens vanaf dinsdag 25 augustus 2020 niet langer van toepassing is op de vesten, het Speelhof en het Stadspark.

“Bij de heropening van de winkels op 11 mei 2020 namen we als stadsbestuur van Sint-Truiden een aantal maatregelen om de looprichtingen en de wachtrijen te faciliteren. Daarbij werd de winkel-wandelzone verruimd door toevoeging van een aantal Shop&Go parkeerplaatsen in winkelstraten: Stapelstraat en Luikerstraat. Deze plaatsen worden vanaf dinsdag 25 augustus 2020 opnieuw vrijgemaakt en het reguliere parkeerbeleid in de Stapelstraat, Luikerstraat en Sint-Martenplein gaat terug van kracht”, zegt schepen van Middenstand en handel Jos Pierard. Op die maatregel kwam begin deze maand forse kritiek van de ‘backbenchers’ van de Truiense N-VA-fractie in de gemeenteraad, nochtans een coalitiepartner. Daar wordt nu aan tegemoet gekomen.

Stabilisatie van besmettingen

“Bovendien zijn we op het einde van de vakantieperiode waardoor het aantal bezoekers in de stad daalt en de vakantiedrukte op de publieke domeinen sterk afneemt”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) die nog steeds een schadevergoeding van 50.000 euro per dag boven het hoofd hangt nadat Truienaar en oud-gemeenteraadslid Alexander Gilen een zaak in kort geding tegen de stad aanspande. “Er is een stabilisatie van het aantal coronabesmettingen op dit moment in Sint-Truiden en daarom achten we de mondmaskerplicht op het Speelhof, het Stadspark en op de vesten niet langer noodzakelijk. Binnen onze Truiense vesten ligt de grootste concentratie van handelszaken en horeca gelegenheden wat een grotere drukte met zich meebrengt en de sociale distance niet altijd gegarandeerd kan worden waardoor de mondmaskerplicht verplicht blijft, en eveneens op de toegangsweg (Stationsstraat) naar de winkelstraat. We stellen het algemeen belang en de gezondheid van onze inwoners en bezoekers voorop.”

Binnen de vesten

Het burgemeestersbesluit gaat in vanaf dinsdag 25 augustus 2020. De mondmaskerplicht blijft dus behouden binnen de vesten, waar alle winkelstraten liggen en in de Stationsstraat. De Stationsstraat is de toegangsweg naar de winkelstraat en het stadscentrum. We raden iedereen aan om altijd een mondmasker bij te hebben zodat men het kan gebruiken op plaatsen waar de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden.