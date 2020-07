Sint-Truiden verplicht dragen van mondmasker in binnenstad en parken: “Wij rekenen op het gezond verstand van de Truienaar” Dirk Selis

23 juli 2020

17u56 0 Sint-Truiden Het d ragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf zaterdag 25 juli in de binnenstad van Sint-Truiden, de stationsstraat, het stadspark, domein ’t Speelhof en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

De nationale veiligheidsraad besliste donderdag om het dragen van een mondmasker voor bezoekers van horecazaken te verplichten vanaf zaterdag 25 juli. Ook in drukke winkelstraten worden ze verplicht. De stad Sint-Truiden heeft beslist om vanaf zaterdag het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt te verplichten voor iedereen boven de 12 jaar in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof (uitgezonderd de Finse piste) en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel. De politie zal hierover streng waken.

Gezond verstand

“Het garanderen van de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners en de bezoekers van onze stad blijft prioriteit. Daarom breiden we de verplichting voor het dragen van een mondmasker verder uit. Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming en stelt ons niet vrij van het toepassen van de 6 gouden regels rond het sociaal gedrag: blijf dus de hygiënemaatregelen respecteren; geef voorkeur aan activiteiten in de buitenlucht; wees alert voor mensen in risicogroepen; respecteer de afstandsregels; beperk je dichte contacten tot 15 personen per week; samenkomen kan enkel in groepen van maximum 15 personen. We vragen aan iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen op deze manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus onder controle houden. Wij rekenen op het gezond verstand van elke Truienaar en bezoeker”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).