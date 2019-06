Sint-Truiden verlengt intergemeentelijk woonbeleid met Nieuwerkerken tot 2025 Dirk Selis

28 juni 2019

13u37 1 Sint-Truiden 255 bezoekers op de adviesdagen, 67 woonkwaliteitscontroles en 194 energiescans. Stebo, de instantie die Sint-Truiden bijstaat in haar lokaal woonbeleid, kijkt terug op een productief werkingsjaar. De intergemeentelijke samenwerking met Nieuwerkerken die de krijtlijnen hierrond uitzet, wordt daarom ook de komende vijf jaar voortgezet. De diversiteit van het woonaanbod, de kwaliteit van de woonomgeving en de sensibilisering van de burger staan hierbij voorop.

De stad Sint-Truiden bundelt al sinds 2013 de krachten met de gemeente Nieuwerkerken om het lokaal woonbeleid vorm te geven. Op maandag 17 juni besliste de gemeenteraad om deze intergemeentelijke samenwerking ook tussen 2020 en 2025 voort te zetten. Via de samenwerking gaat de woonkwaliteit er op het grondgebied op vooruit en kan ook de burger rekenen op een degelijke dienstverlening.

Doorverwijzing

“Op de zitdagen die de vereniging op verschillende locaties organiseert, kwamen vorig jaar 255 Truienaren over de vloer. In de helft van de gevallen gebeurde dat na een doorverwijzing door het stadsbestuur. Het leeuwendeel van deze bezoekers heeft vragen over premies (47%), gevolgd door energie- (32%) en technisch advies (14%). Ook de infomomenten van Stebo zijn intussen goed ingeburgerd”, klinkt het. “Op de sessie rond leegstand kwamen bijvoorbeeld 60 geïnteresseerden luisteren. De bijdrage die de vereniging levert voor het woonaanbod, blijkt verder uit de kwaliteitscontroles en energiescans. In 2018 gebeurden er respectievelijk 67 en 194 van dergelijke inspecties. We gaan verder investeren in heldere communicatie over wonen, en zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen blijven rekenen op deskundig advies. Een woon- en energieloket behoort hierbij tot de mogelijkheden. Door de interlokale samenwerking te continueren, werken we verder naar een woonaanbod dat gericht is op de toekomst en de beperkingen van gemeentegrenzen kan overstijgen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.