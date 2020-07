Sint-Truiden verhoogt waakzaamheid en verplicht nu ook mondmaskers op Haspengouw Markt, kermissen en rommelmarkten Dirk Selis

15 juli 2020

16u13 0 Sint-Truiden Het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf 18 juli voor bezoekers van de Haspengouw Markt, kermissen, braderie en rommelmarkten op het grondgebied van de stad Sint-Truiden. “Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en controles werd op de voorbije edities van de Haspengouw Markt en de Sunday Markt vastgesteld dat de sociale afstand en de opgelegde looprichting niet altijd gerespecteerd worden”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en controles werd op de voorbije edities van de Haspengouw Markt en de Sunday Markt vastgesteld dat de sociale afstand en de opgelegde looprichting niet altijd gerespecteerd worden”, zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Daardoor doet er zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen en controles nog steeds een aanzienlijk risico voor op deze markten voor de verspreiding van het coronavirus. Door het grote aantal bezoekers op de markten, kermissen kan een besmette persoon een groot aantal andere personen besmetten. Om het risico op een verspreiding van het virus te beperken en de openbare gezondheid te beschermen, is het daarom aangewezen om mondmaskers of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt, te verplichten op deze markten, kermissen en braderieën en dit vanaf aanstaande zaterdag. Op 1 juli werd reeds een verplichting ingevoerd voor het dragen van een mondmasker in de publieke delen van de gebouwen van de stad en het OCMW van Sint-Truiden. Deze verplichting blijft gelden.

Gouden regels

“Het garanderen van de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners en de bezoekers van onze stad blijft prioriteit. Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming en stelt ons niet vrij van het toepassen van de 6 gouden regels rond het sociaal gedrag: blijf dus de hygiëne maatregelen respecteren; geef voorkeur aan activiteiten in de buitenlucht; wees alert voor mensen in risicogroepen; respecteer de afstandsregels; beperk je dichte contacten tot 15 personen per week; samenkomen kan enkel in groepen van maximum 15 personen. Alleen op deze manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus onder controle houden”, besluit Heeren.