Sint-Truiden vergroent oude begraafplaats van Ordingen Dirk Selis

21 januari 2020

16u05 3 Sint-Truiden Wie regelmatig een bezoek brengt aan de oude begraafplaats van Ordingen, heeft er de jongste maanden een hele metamorfose gezien. Het kerkhof veranderde letterlijk van grijs in groen.

Sint-Truiden voert momenteel een vergroeningsoperatie door op haar begraafplaatsen. Nadat eerder Halmaal, Gelinden, Gorsem en Schurhoven onder handen werden genomen, ruimde ook op het oude kerkhof van Ordingen de grindonderhoud plaats voor graslandjes. Dat is een creatieve oplossing voor het verbod op onkruidbestrijding door middel van pesticiden, dat het stadsbestuur van Sint-Truiden zonder enige uitzondering naleeft.

Weloverwogen investering

“Voor de oude begraafplaats van Ordingen hebben we voor deze vergroening ruim 30.000 euro uitgetrokken. Dat is een weloverwogen investering. Het groen biedt namelijk niet alleen ademruimte voor het klimaat. De graslandjes vragen ook minder onderhoud dan de kiezelzones, waardoor de kosten die daarmee gepaard gaan dalen”, vertelt schepen van Begraafplaatsen Ingrid Kempeneers. “En daarenboven liggen de kerkhoven er nu ook fraaier bij dan in het verleden. De groene grasperkjes zorgen voor een aangenaam, sereen uitzicht van onze begraafplaatsen en bieden een veel mooier beeld dan de grijze landschappen van vroeger. In de loop van de komende jaren zetten we onze vergroeningsoperatie daarom door”, besluit burgemeester Veerle Heeren.