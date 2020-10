Sint-Truiden vergemakkelijkt aanvraag van stoeptegeltuintje voor bewoners met online formulier Giulia Latinne

08 oktober 2020

17u07 1 Sint-Truiden Sint-Truiden schrapt de uitgebreide vergunningsplicht waar Truienaars aan moeten voldoen voor een stoeptegeltuintje. In de plaats daarvan komt een eenvoudig meldingsformulier dat alle bewoners online kunnen invullen. Het stadsbestuur hoopt zo meer groen in het straatbeeld te krijgen.

Tot op vandaag moesten Truienaars zich een weg banen doorheen uitgebreide nota’s en vergunningsprocedures om maar een stoeptegeltuintje te kunnen hebben. “Dat is gedaan”, meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch nu. “Bewoners hoeven enkel nog een eenvoudig meldingsformulier in te vullen die ze op de website van de stad kunnen terugvinden en een veilige doorgang van 1,20 meter garanderen”, aldus Engelbosch.

Klimaatactieplan 2030

Die vereenvoudiging van Sint-Truiden kadert ook in het klimaatactieplan 2030. “Geveltuinen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en een mooiere uitstraling van de omgeving”, benadrukt schepen van Groen Ingrid Kempeneers. “Bovendien vinden vogels en insecten er voedsel of bouwen ze er hun nesten. Daarom hopen we met deze aanpassing dat meer bewoners hun weg zullen vinden naar een stoeptegeltuintje”, aldus Kempeneers.

Truienaars kunnen vanaf nu een online aanvraagformulier invullen via de website sint-truiden.be/aanvraagformulier-aanleggen-van-een-geveltuin.