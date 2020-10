Sint-Truiden trekt streep door carnavalsactiviteiten Emily Nees

12 oktober 2020

20u40 22 Sint-Truiden Het is officieel: alle Truiense carnavalsactiviteiten voor het seizoen 2020-2021 worden geschrapt. Dat heeft burgemeester Veerle Heeren (CD&V) maandagmiddag in samenspraak met de Raad van Elf, schepen van Carnaval Johan Mas (Open Vld) en de veiligheidscel beslist. De aanslepende pandemie maakt het dan ook onmogelijk om alles in veilige banen te laten lopen.

“Over een maand zou het carnavalsseizoen van start gaan. Daarom vonden we het belangrijk om nu een klare en heldere beslissing te nemen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Samen met de Raad van Elf, schepen van Carnaval Johan Mas (Open Vld) en de lokale veiligheidscel heeft ze de knoop doorgehakt: er vinden dit seizoen geen carnavalsactiviteiten plaats. Gezien de huidige situatie en de stijgende besmettingscijfers zou het namelijk moeilijk zijn om alles veilig te laten verlopen. De stad wil dan ook geen risico’s nemen en schrapt de daarom de fysieke bijeenkomsten van carnaval.

Virtueel alternatief

“De Truiense carnavalsverenigingen hadden blijkbaar in de zomer al beslist dat ze een sabbatjaar wilden inlassen. Blij word je natuurlijk niet van de afgelasting. Het is de zoveelste activiteit die we als evenementenstad moeten annuleren. Hoe dan ook, nood breekt wet.”

Als pleister op de wonde zoekt het stadsbestuur naar een coronaproof alternatief. “We gaan nog proberen om op een hele creatieve manier toch nog een invulling te geven aan het carnavalsseizoen, dus digitaal.” Wat dat precies zal zijn, blijft afwachten. “Daar moeten we nog goed over brainstormen.”