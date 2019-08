Sint-Truiden trekt alle registers open voor massaspektakel zevenjaarlijkse Trudofeesten: “25 euro is inderdaad niet goedkoop voor een zitplaats, maar staand is het gratis hè” Dirk Selis

21 augustus 2019

10u53 0 Sint-Truiden Nog 31 keer slapen en dan barsten in Sint-Truiden de zevenjaarlijkse Trudofeesten los. Blikvanger hierbij is Trudo en Amélia, de sprookjesachtige spektakelmusical op de Grote Markt. Een maand vóór de opvoering keken we naar enkele scènerepetities van de veelbelovende opvoering, waarin nationaal bekende acteurs en lokaal talent zij aan zij te zien zullen zijn.

Over exact één maand zijn er Trudofeesten in Sint-Truiden. En daar kan je stilaan niet meer omheen. Verschillende straten zijn weelderig gedecoreerd met vlagjes, banieren, spandoeken en andere versieringen die verwijzen naar de zevenjaarlijkse festiviteiten ter ere van de stichter van de stad.

Stad ademt Trudofeesten

“In de aanloop naar de feestelijkheden moet onze stad écht de Trudofeesten uitademen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. “Onze stadscommunicatie staat vanaf nu daarom helemaal in het teken van onze patroonheilige. Deze week valt er ook een speciale editie van ons informatieblad bij elke Truienaar in de brievenbus. Dat is helemaal toegespitst op de Trudofeesten. Zo kunnen onze inwoners alle informatie over de verschillende activiteiten overzichtelijk raadplegen.” Hoogtepunt is Trudo en Amélia, het massaspektakel dat op zaterdag 21 en zondag 22 september de Grote Markt inpalmt. Voor de opvoering strikte de stad een vermaarde crew, met onder meer Ilse La Monaca (De Buurtpolitie), Helle Vanderheyden (Prinsessia, De Kotmadam) en Yanni Bourguignon (Familie). Verder zullen bijna 150 Truienaren aan hun zijde op het podium schitteren.

Veelbelovend voorsmaakje

In de musical wordt het leven van Sint-Trudo op verrassende manier gereconstrueerd. Het stuk vertelt het verhaal van Amélia, een meisje uit het asielzoekerscentrum dat tussen het feestgedruis verdwaalt in het centrum van de stad. In haar omzwervingen belandt ze in de catacomben van Brustempoort, waar ze Trudo ‘him self’ tegen het lijf loopt. Vanaf dan geraken beiden in allerlei sprookjesachtige taferelen verwikkeld, waarin nog andere historische figuren de revue passeren. De rol van de elfjarige Amélia wordt ingevuld door Sara Ajazi. Voor de vertolking van Trudo trekt Truienaar ‘pur sang’ Christophe Elen nogmaals het heiligengewaad aan. Dinsdag kwam hij met een aantal mede-acteurs samen om enkele taferelen te repeteren. De scènes gaven een voorsmaakje van wat er zich over precies één maand op de Grote Markt zal afspelen.

Zitplaatsen aan 25euro

Trudo en Amélia vormt dan ook dé apotheose van een uitbundig feestweekend, waarbij onder meer ook de Trudomarkt - een speciale editie van onze FrUiT- en Cultuurmarkt - absoluut aan te raden is. Is 25 euro voor een ticketje niet wat aan de hoge kant? “ Dat is de kostprijs voor een zitplaats. Staand is het gratis hè. De productiekost is wat ze is. We moeten op zijn minst uit de kosten zijn. We hebben alles uit de kast gehaald om van deze editie een succes te maken, ook financieel hebben we een forse inspanning geleverd. We hebben 400.000 euro uitgetrokken voor deze editie van de Trudofeesten. Zo hebben we in andere activiteiten moeten knippen”, zegt schepen van Financiën Jo Francois (N-VA).

Info over tickets en andere praktische aangelegenheden is terug te vinden in het speciale informatieblad en natuurlijk ook op onze website www.trudofeesten.be. Bij regenweer worden de Trudofeesten een weekend opgeschoven.