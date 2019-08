Sint-Truiden trapt tiende feesteditie Zin in Zomer af Dirk Selis

13u05 0 Sint-Truiden Het literaire festival Zin in Zomer blaast tien kaarsjes uit. Dat wordt drie zondagen lang gevierd met een gevarieerd programma, met lezingen, voorstellingen, wandelingen, workshops, danssessie en nog zoveel meer op liefst drie unieke locaties in Limburg. Sint-Truiden geeft op zondag 11 augustus de aftrap van deze bijzondere feesteditie met een dag boordevol poëzie.

Zin in Zomer is een vaste waarde in de hoofdstad van Haspengouw. Dit jaar bestaat het literaire festival tien jaar en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Drie zondagen op rij is telkens een andere stad in Limburg het decor van een gevulde festivaldag. Sint-Truiden bijt op 11 augustus de spits af. Dan kunnen bezoekers zich van 11u tot 22u onderdompelen in de wondere wereld van de poëzie. Zo leidt dichteres Lotte Dodion kijklustigen rond door ‘haar’ Sint-Truiden, kan wie dat wil een toertje maken op de poëziefiets of zelf een gedicht aan elkaar rijmen met – jawel – licht.

literaire ontmoetingen

“Zin in Zomer staat voor literaire ontmoetingen op uitzonderlijke locaties. Dat is dit jaar niet anders, alleen is er op deze tiende editie nog zoveel meer te doen. We zijn dan ook zeer blij dat Sint-Truiden in Limburg deze bijzondere feesteditie mag aftrappen op onze indrukwekkende historische abdijsite middenin het centrum van de stad”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers. “We nodigen iedereen daarom uit om zondag in Sint-Truiden te komen ontbijten, kijken, luisteren, loungen en nog zoveel andere leuke dingen te doen. Het wordt ongetwijfeld een enorm gevarieerde zomerdag, waarbij de ene unieke ervaring de andere afwisselt”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Wie kan je allemaal aan het werk zien? Delphine Lecompte, Lisette MaNeza, Jee Kast, Lotte Dodion, Wilderman met Elvis Peeters, Matthijs De Ridder over Paul Van Ostaijen, Erik van Os met Haren vol banaan (familievoorstelling), Ihsane Cheoua Lekhli in gesprek met coryfee Oek de Jong. Voor meer informatie en tickets, neem een kijkje op www.zininzomer.be.