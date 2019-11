Sint-Truiden trapt carnavalsseizoen op gang, maar Raad van Elf vergeet Rudi Festraerts niet: “ We hebben zijn medaille aan zijn grafsteen gehangen” Dirk Selis

12 november 2019

12u38 0 Sint-Truiden Traditioneel werd afgelopen maandag 11 november, de elfde van de elfde, het nieuwe carnavalsseizoen op gang getrapt. Meteen de gelegenheid om de nieuwe carnavalsprins en -jeugdprinses van Sint-Truiden bekend te maken. Gert de eerste en zijn dochter Amelie de eerste zullen dit jaar over de zotskappen regeren.

“Vandaag geven we het traditionele starschot van een wervelende reeks van bonte evenementen en kleurrijke activiteiten die toewerken naar Internationale Verloren Maandag op 24 februari 2020. De carnavalsstoet rijdt volgend jaar trouwens voor de 75ste keer uit en ook onze Orde van de Commeduur - dé stadscarnavalsvereniging - bestaat dan een halve eeuw. Dat zijn twee bijzondere jubilea die niet onopgemerkt voorbij zullen gaan”, zegt schepen van Carnaval Hilde Vautmans. “Sint-Truiden is een carnavalsstad in hart en nieren. De komende weken denken we samen met de carnaval na over hoe we er een memorabele editie van kunnen maken”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Elektricien uit Wilderen

De nieuwe stadsprins Gert den Ieste of beter Gert Lelièvre is een zelfstandige elektricien uit Wilderen, van de Orde van het Loepend Kreenke, die zich, in de uren dat carnaval zijn agenda niet vult, ook nog met zonnepanelen bezighoudt. Hij krijgt een Jeugdprinses naast zich, zijn dochter, Amelie de Ieste, van de Orde van de Ziepbel. “Meteen twee mensen die carnavalisten zijn in hart en nieren. Met hen wordt het gewoon een geweldig 50ste seizoen”, klinkt het bij de Orde van de Commeduur.

Rudi

Het was voor de Raad van Elf toch wat vreemd, voor de eerste keer zonder hun Rudi. Hun proclameur Rudi Festraerts kwam medio september op 74-jarige leeftijd plots te overlijden. “Tja, net in het jaar dat we 50 jaar bestaan en de koninklijke titel van het paleis ontvangen”, vertelt opper Jo Sneyers van de Orde van de Commeduur. “We hebben de traditionele misviering in ons Truiens dialect aan hem opgedragen en zijn daarna allemaal samen naar Rudi’s graf op Schuurhoven afgezakt. Daar hebben we zijn jaarlijkse medaille voor hem achtergelaten. Maar Rudi zou niet gewild hebben dat we Carnaval treurend zouden doormaken, dus gaan we er ook dit jaar een serieuze lap op geven, weliswaar met hem in ons achterhoofd.”