Sint-Truiden stevent af op historische stadsschuld van 120 miljoen euro Dirk Selis

12 december 2019

15u53 0 Sint-Truiden Op een raadscommissie raakte woensdag bekend dat de geconsolideerde stadsschuld afstevent op 120 miljoen euro op het einde van deze legislatuur. Groot was de verbazing ook bij oppositiepartijen Groen en sp.a toen bleek dat de stad in 2023 een verkoop van eigendommen voor maar liefst 13 miljoen euro had ingeschreven. Maar op de vraag over welke gebouwen het dan ging, bleef een antwoord achterwege.

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek uit een KBC-studie dat de vrije financiële ruimte die Sint-Truiden deze legislatuur heeft om een eigen beleid te voeren dramatisch te zijn. Sint-Truiden heeft nog net geteld -7 euro per Truienaar ‘over’ om te investeren in de toekomst, terwijl het Vlaams gemiddelde rond de +46 euro schommelt. Samen met veertien andere, veelal kleinere gemeenten, stond Sint-Truiden anno 2018 diep in het rood en over heel Vlaanderen was de stad de 304de gemeente van de in totaal 308 steden en gemeenten. Van de steden groter dan 40.000 inwoners is Sint-Truiden de echte hekkensluiter. “Als je een huis koopt en de afbetaling van je lening, samen met je vaste kosten, is meer dan wat je maandelijks binnenkrijgt, dan heb je een probleem. En dat is de situatie waarin Sint-Truiden nu zit”, vat Filip Moers (sp.a) de situatie samen.

Stadseigendommen in de uitverkoop

Woensdagavond hield de meerderheid een raadscommissie voor de gemeenteraadsleden om haar meerjarenplanning uit de doeken te doen. “Om deze situatie op te smukken, gaat Sint-Truiden steeds drastischer te werk. Zo schrijft de stad in 2023 een verkoop van eigendommen in voor maar liefst 13 miljoen euro”, vertelt Moers die woensdagavond een overzicht vroeg om te kijken welke stadseigendommen op de lijst voor verkoop staan. “Er is geen lijst, we hebben enkel een inventaris gemaakt van onze eigendommen. Ik kan nu niet zeggen welke eigendommen in aanmerking komen voor verkoop. In principe is alles verkoopbaar”, antwoordde schepen van Financiën Jo François.

Erg risicovol

“Je verwacht dat de stad toch wel een lijstje kan voorleggen van wat in aanmerking komt om verkocht te worden en een raming van de waarde ervan, maar niets van dat alles”, zegt ook Peter Van Dam van Groen.” Natuurlijk is Sint-Truiden niet de enige gemeente die oudere gebouwen met veel kosten aan onderhoud en renovatie wil afstoten, maar communiceer dan tenminste transparant over welke gebouwen je gaat verkopen. Onroerend goed inzetten om de balans in evenwicht te krijgen is bovendien erg risicovol: wie zegt dat de verwachte prijs gehaald wordt, zeker als de immobiliënsector lucht krijgt van de voornemens van de stad?”