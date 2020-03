Sint-Truiden start schakelzorgcentrum op: “We gaan de opvangcapaciteit patiënten verhogen” Dirk Selis

24 maart 2020

14u58 0 Sint-Truiden In het Sint-Trudoziekenhuis van Sint-Truiden zijn tot op heden 37 mensen opgenomen die besmet zijn met het coronavirus, waarvan 9 mensen op intensieve zorgen liggen. 8 mensen hebben intussen het ziekenhuis mogen verlaten. Toch is naar huis terugkeren niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station zal daarom vanaf dit weekend dienst doen als schakelzorgcentrum. Daar kunnen mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden, tijdelijk opgevangen worden.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aan alle steden en gemeenten gevraagd om te onderzoeken of er capaciteit kan gecreëerd worden voor de opvang van patiënten. Gezien de grote toename van het aantal patiënten in het ziekenhuis, besliste de veiligheidscel van de stad Sint-Truiden niet te wachten en onmiddellijk over te gaan tot het oprichten van een schakelzorgcentrum.

Nog niet naar huis

Het gaat onder meer over patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus en het ziekenhuis mogen verlaten na een opname. In sommige gevallen kunnen zij niet terugkeren naar huis, omdat hun partner besmet is met het virus, of omdat ze pas kunnen terugkeren naar een woonzorgcentrum na een periode van quarantaine. “Ook patiënten die genezen zijn van het coronavirus, maar voor wie de terugkeer naar het dagelijkse leven nog moeilijk is, kunnen op deze manier tijdelijk opgevangen worden in het schakelzorgcentrum”, duidt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Die mensen kunnen vanaf dit weekend opgenomen worden op verschillende, gescheiden afdelingen in het schakelzorgcentrum dat gehuisvest zal worden in Madrugada, het voormalige woonzorgcentrum op de Prins Albertlaan aan het station.”

Solidariteit en samenwerking

“Orelia, de uitbater van woonzorgcentrum was nog maar net verhuisd naar een nieuwe site, waardoor Madrugada leeg kwam te staan. Alle faciliteiten zijn hier nog aanwezig. Alle kamers worden momenteel ingericht. Er kunnen 36 patiënten opgevangen worden. We zijn ontzettend dankbaar in naam van het OCMW en het hele schepencollege. Dit schakelzorgcentrum is een staaltje van solidariteit en samenwerking tussen stad, OCMW, private eigenaar, huisartsen en ziekenhuis. We doen alles om onze inwoners zo goed mogelijk op te vangen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

De dagelijkse werking en zorg wordt gecoördineerd door de voorzitter voorlopige zorgraad eerstelijnszorg Haspengouw, dokter Johan Vandervelden. “Het schakelzorgcentrum is een extra belangrijke zorglocatie. Hierdoor komen op korte termijn bedden vrij in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Dit zal ook het zorgpersoneel bijkomend ontlasten”, aldus dr. Johan Vandervelden.