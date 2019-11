Sint-Truiden sluit Trudojaar af met blijvend kunstwerk Dirk Selis

24 november 2019

12u19 0 Sint-Truiden Afgelopen zaterdag zette Sint-Truiden de stichter van haar stad extra in de kijker. Dit jaar vormde deze feestdag ook de officiële afsluiter van hetTrudojaar. Als eerbetoon aan een topeditie van de Trudofeesten stelde het stadsbestuur tijdens dit slotmoment een gloednieuwe digitale erfgoeddatabank voor.

“Het waren 12 fantastische maanden met als apotheose natuurlijk ons massaspektakel Trudo en Amélia dat meer dan 15.000 bezoekers wist te beroeren. Heel veel Truienaren hebben het beste van zichzelf gegeven om van deze Trudofeesten een succes te maken. Trudo leefde écht onder onze inwoners. We willen dit topjaar daarom ook passend afsluiten”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Lichtprocessie

Het slotweekend startte op vrijdag 22 november met een lichtprocessie ter ere van de stadsstichter. Honderden Truienaren namen deel aan de optocht, waarbij het schrijn van Trudo van de Sint-Pieterskerk – in zijn geboorteplek Zerkingen – naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk gedragen werd. “Met de processie brachten we op serene wijze hulde aan onze patroon. Het magische moment vormde een opstapje naar de slotviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk: een eervolle Trudomis die op veel belangstelling kon rekenen”, aldus de deken van de het Dekenaat Sint-Truiden, Wim Ceunen.

Reizende installatie

Zoals de traditie wil, blijft van iedere editie van de Trudofeesten ook een kunstwerk over als onuitwisbaar eerbetoon. Dit jaar viel de keuze op een innovatieve installatie met de naam Erfgoud, een digitale encyclopedie over de lokale geschiedenis. “Deze databank is een ‘work in progress’ en bevat op dit moment ongeveer 1.300 artikels. Die informatie kan je raadplegen via een mobiele creatie, maar even goed ook vanop je computer of smartphone. De installatie zelf is van de hand van Truiens kunstenaar Raf Roefflaer en zal de komende maanden opduiken in onder meer het stadhuis, de Festraetsstudio, het Abtskwartier, scholen, ziekenhuis, en woonzorgcentra”, vertelt schepen van Roerend Erfgoed Jurgen Reniers.

Inwoners kunnen helpen

Je kan het digitaal erfgoedportaal raadplegen op www.erfgoud.be. Inwoners die zelf waardevolle objecten, foto’s of archiefmateriaal van henzelf of van de vereniging waarvan ze lid zijn ter beschikking willen stellen aan deze publieke databank, kunnen dit laten weten aan info@erfgoud.be.