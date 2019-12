Sint-Truiden scoort hoge ‘bloemetjes en bijtjes’ op wedstrijd van Vereniging voor Openbaar Groen Dirk Selis

20 december 2019

10u58 3 Sint-Truiden Sint-Truiden viel in de prijzen op Groene Lente, de wedstrijd voor openbaar groen. De verschillende bijenvriendelijke acties en bebloemingsprojecten werden bekroond met symbooltjes als kwaliteitskenmerk voor het lokale groenbeleid.

Voor haar bebloemings- en bijenbeleid scoort de stad drie symbolen op de Groene Lente 2019. Dat is de wedstrijd van de Vereniging voor Openbaar Groen die publieke groeninitiatieven bekroont. “We zijn heel blij met deze erkenning. Het is een mooie beloning voor ons werk om van Sint-Truiden een leefbare stad te maken. Dit jaar hebben we zo verschillende bloemrijke, bijenvriendelijke graslanden aangelegd en tegen 2024 willen we het bomenbestand met liefst 35% uitbreiden. De kans is dus bestaande dat er de volgende jaren nog enkele bloemen- en bijensymbooltjes zullen bijkomen”, vertelt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers. “De prijzen van de Groene Lente zijn voor ons een fijne opsteker die ons motiveert om vooral voort te doen en verder te bouwen aan een mooie stad, te midden van het groen, waar het enorm fijn wonen en verblijven is. Daar gaan we volop voor”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.