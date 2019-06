Sint-Truiden schakelt Vlaams ombudsman Bart Weekers in: “Dienstverlening voor de Truienaren verbeteren” Dirk Selis

18 juni 2019

09u13 0 Sint-Truiden De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde maandag de samenwerking goed met Vlaams ombudsman Bart Weekers. De ombudsman zal het stadsbestuur bijstaan in de verwerking en afhandeling van klachten. Zo wil de stad haar dienstverlening verder optimaliseren.

De voorbije jaren heeft Sint-Truiden een burgermeldpunt op touw gezet. Dit systeem bundelt alle meldingen van burgers over situaties waarin zij vinden dat een optreden van de stad gewenst is. Dat kan gaan van pakweg losliggende stoeptegels tot vuilnis dat niet opgehaald werd. De meldingen kunnen zowel analoog (per meldingskaart, brief,…) als digitaal (via de Sint-Truiden app, de website, e-mail…) toekomen. Via het meldpunt waakt het stadsbestuur over de vlotte afhandeling van de meldingen en wordt erop toegezien dat de burgers regelmatig updates hierover krijgen.

2de in Limburg

Wanneer burgers ontevreden zijn over deze of andere diensten, kunnen ze een klacht indienen bij het stadsbestuur. Om hier op een klantgerichte manier mee om te gaan, roept de stad een eigen ombudsdienst in het leven. Ze slaat hiervoor de handen in mekaar met Vlaams ombudsman Bart Weekers. Sint-Truiden is - na Pelt - de tweede Limburgse gemeente die deze samenwerking aangaat. De wijze waarop dit zal gebeuren, is vastgelegd in een nieuw klachtenbehandelingsreglement. Dat kreeg samen met de aanstelling van de ombudsman groen licht op de gemeenteraad van 17 juni.

Neutrale bemiddelaar

“Op die manier willen we onze dienstverlening naar de Truienaren verbeteren. De ombudsman zal hierbij waken over de kwaliteit van onze klachtenbehandeling. Indien nodig zal hij ook optreden als neutrale bemiddelaar, enerzijds tussen de burger en de stad, maar evengoed tussen de stad en andere instanties die een aandeel hebben in de vlotte afhandeling van een klacht. De brede expertise, de onafhankelijkheid en het fijnmazige netwerk waarop de Vlaamse ombudsman hiervoor een beroep kan doen, vormen daarbij alleen maar voordelen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. “Het werkterrein van de Vlaamse ombudsman kan zich naast de stad ook uitstrekken voor haar verzelfstandigde entiteiten, zoals het zorgbedrijf”, aldus nog schepen Pascy Monette.

Het nieuwe klachtenreglement met inbegrip van de ombudswerking is binnenkort raadpleegbaar via www.sint-truiden.be. Daarop verschijnt binnenkort ook een contactformulier voor de Truiense ombudsdienst.