Sint-Truiden rijft subsidie binnen voor herinrichting Veemarktsite Dirk Selis

06 september 2019

16u55 0 Sint-Truiden Sint-Truiden ontvangt samen met 21 andere initiatiefnemers een deel van de investeringssubsidie van ruim 5 miljoen euro die Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel uittrekt voor onthardingsprojecten en vergroening van steden. De stad zal het geld gebruiken voor de transformatie van de site van het slachthuis op de Veemarkt naar een groenblauwe zone rond de open te leggen Cicindriabeek.

Sint-Truiden plant deze legislatuur op de Veemarkt een groene ader aan te leggen, die de binnenstad en het stadspark aan de ene zijde koppelt met het Speelhofdomein en het groene buitengebied aan de andere kant. De verbindingszone komt aan de voormalige slachthuissite en zal enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. Op het overige deel van het domein blijft er ruimte om te parkeren.

Sunday Markt blijft

“Met ons project willen wij de uitdovende slachthuissite transformeren naar een stedelijke groenblauwe zone, met een opengelegde Cicindriabeek”, zegt burgemeester Veerle Heeren. “De Sunday Market, het skatepark en het parkeren worden op een creatieve wijze geïntegreerd in het ontwerp.”

De ontharding van de Veemarkt is een eerste deelproject in het verder openleggen en creëren van een groenblauwe ader in de stad.