Sint-Truiden overweegt atletiekpiste af te sluiten wegens vandalisme Dirk Selis

07 februari 2020

15u21 0 Sint-Truiden Na aanhoudend vandalisme overweegt de stad om de atletiekpiste af te sluiten met een poort met cijferslot. Een bewakingscamera moet ook een elektronisch oogje in het zeil houden. Deze week nog werden enkele kinderen betrapt die met stenen op de piste aan het gooien waren, in 2018 werd al een valmat in brand gestoken.

De voorzitter van de atletiekclub kon de kinderen nog op tijd stoppen deze week, waardoor de schade beperkt bleef. De kinderen waren net bezig om met behulp van stenen een gat in de dure toploog van de piste te gooien. Met het vandalisme van in de zomer van 2018 in het achterhoofd - de valmat van het polsstokspringen stond in lichterlaaie, waarna twee kinderen al wegrennend werden opgemerkt - vroeg de voorzitter aan de schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) of een herziening van de opendeurpolitiek niet aan de orde was.

De Truiense Atletiekclub is al langer voorstander om de piste af te sluiten voor niet-lopers.

Gegevens verzamelen

De Stad Sint-Truiden lijkt daar nu op in te willen gaan. “We zullen nagaan of er veel individuele lopers gebruik maken van de piste”, zegt schepen Jurgen Reniers. “Als we na het verzamelen van de gegevens beslissen om de piste af te sluiten, zullen we hen verwittigen.”

De overweging van de schepen van Sport krijgt tegenwind van de oppositie.“Ik begrijp de ongerustheid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Maar als overheid mogen wij daar niet aan toegeven. Waar gaan we nog allemaal camera’s en afsluitingen zetten? Daar is personeel, verhoogd politietoezicht en stadswachten voor nodig. Er zouden veel meer mensen moeten worden ingeschakeld.”