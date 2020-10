Sint-Truiden organiseert coronaproof halloweeneditie van jaarlijkse veldloopweek Giulia Latinne

12 oktober 2020

13u01 0 Sint-Truiden Vanaf 12 tot en met 16 oktober organiseert Sint-Truiden de jaarlijkse loopweek voor scholen in het teken van Halloween. De deelnemers lopen dit jaar in klasbubbels om te vermijden dat leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact komen. Toeschouwers zijn deze editie niet toegelaten.

Ruim 4.000 leerlingen nemen jaarlijks deel aan de Truiense veldloopweek, en ook dit jaar kunnen leerlingen meedoen. Van 12 tot en met 16 oktober kunnen de scholen uit het centrum alvast op afspraak terecht op het loopparcours in ‘t Speelhof. Bedoeling is dat de leerlingen in ‘klasbubbels’ lopen om het evenement coronaproof te laten verlopen. Een week erna, van 19 tot en met 23 oktober, brengt de stadsdienst Sport het loopparcours ook tot bij de scholen in de deelgemeenten. Daar wordt er een parcours op maat gemaakt. Op die manier spreidt Sint-Truiden de leerlingen van het centrum en de leerlingen van de deelgemeenten om verspreiding van het virus te voorkomen.

“Door deze aangepaste editie van de jaarlijkse loopweek bieden we onze leerlingen toch de kans om op een coronaveilige manier te sporten”, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers. “Bovendien gebeurt alles in het thema van Halloween en moeten de leerlingen op het parcours enkele obstakels overwinnen, wat voor extra beleving zal zorgen. Maar toeschouwers? Die zijn, om de veiligheid te garanderen, niet toegelaten dit jaar”, aldus Reniers.