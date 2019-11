Sint-Truiden ontwaakt met #helpzegroeien: Maar wat betekent het? Dirk Selis

12 november 2019

10u10 0 Sint-Truiden Heel wat Truienaars vonden deze ochtend de slogan #helpzegroeien op hun stoep. Deze nacht werden die slogans aangebracht door een ploeg van De Egeltjes. Die vzw werkt vóór inclusie en tegen kinderarmoede in Sint-Truiden. “Concreet doen we dat met kinderopvang voor peuters en kleuters met stekeltjes. Het gaat om kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben”, duidt oprichtster Jasmien Pulings uit.

“Daarnaast werken we ook samen met Onder Ons en In-Z aan spel- en ontmoetingsmomenten voor gezinnen met jonge kinderen”, vertelt Pulings. De Egeltjes helpt kinderen groeien, maar wil zelf ook groeien. Met de campagne #helpzegroeien vragen ze de Truienaars om daar mee hun schouders onder te zetten. “Volgend jaar verhuizen we naar ons nieuwe nest, de pastorij van Sint-Pieter, een prachtig historisch gebouw in de kern van de buurt. Daar kan de VZW 22 kinderopvangplaatsen realiseren, de helft meer als op onze huidige plek”, aldus Jasmien. Om de pastorij te verbouwen zijn De Egeltjes op zoek naar bijkomende middelen.

Krijtverf

“We doen ook dit jaar weer mee aan de warmste week. Het is echt hartverwarmend hoeveel mensen, bedrijven of scholen zich mee achter onze missie zetten”, vertelt Jasmien. “Maar naast fondsen zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers, zowel om met de kinderen te spelen of activiteiten te organiseren als om te helpen in de verbouwing.” En voor wie zich zorgen maakt over de graffiti: het is krijtverf die na een tweetal weken weer vanzelf verdwijnt.