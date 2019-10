Sint-Truiden ondertekent nieuw gezondheidscharter Dirk Selis

17 oktober 2019

09u11 0 Sint-Truiden Sint-Truiden ondertekende woensdagavond een nieuw gezondheidscharter. Hiermee verbindt de stad zich ertoe om inwoners bewust te maken over gezondheidsthema’s en aan te zetten tot een gezondere levensstijl. Dat is letterlijk van levensbelang. Dat bleek op een thema-avond rond borstkanker, waarmee het stadsbestuur vrouwen wil overtuigen een preventieve screeningsmammografie te laten uitvoeren.

Zaterdag 19 oktober is het Wereldborstkankerdag. Liefst één vrouw op negen krijgt met deze vreselijke aandoening te maken. Vooral wie ouder is dan 50 jaar loopt een verhoogd risico. En net zoals bij elke ziekte, geldt ook hier dat voorkomen beter is dan genezen. Sint-Truiden zet daarom extra in op sensibilisering. Zo vond op woensdagavod een lezing plaats in cultuurcentrum de Bogaard. Schrijfster Kristien Hemmerechts en gynaecoloog Christa Eerdekens wezen de toeschouwers hierbij op het belang van borstkankerscreening en de emoties die hiermee gepaard gaan.

66,4% screenings

“In Sint-Truiden laat 66,4% van de vrouwen zich screenen. Dat is op zich goed, maar het kan beter. Dergelijke preventieve ingrepen zijn enorm belangrijk. Voor iedere 1.000 succesvolle onderzoeken kunnen er namelijk negen levens gered worden. We hopen dan ook dat we de 150 bezoekers van de thema-avond van het belang hiervan hebben kunnen overtuigen”, duidt schepen van Gezondheid Jurgen Reniers. “We hernieuwden vandaag daarom ook ons gezondheidscharter. Hiermee engageren we ons om deze legislatuur opnieuw sterk in te zetten op sensibilisering en promotie rond gezondheidsthema’s en onze inwoners aan te zetten om meer te bewegen en gezonder te leven. Dat is namelijk vaak letterlijk van levensbelang”, besluit burgemeester Veerle Heeren.