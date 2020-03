Sint-Truiden maakt zich op voor een bloesemseizoen ... voor enkel Truienaren Dirk Selis

23 maart 2020

14u43 1 Sint-Truiden Voor het eerst sinds lang kunnen de Truienaren in alle rust van hun bloesems genieten, niet gestoord door horden toeristen. Want die mogen niet komen. “Wij vragen ten stelligste om in deze uitzonderlijke omstandigheden niet met de auto of de fiets naar Haspengouw af te zakken, zegt Limburgs gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld).

Volgens het Proefcentrum Fruitteelt zijn de Haspengouwse bloesems in aantocht. “Al brengt deze schrale oostenwind nu wel wat vertraging op gang”, zegt Jef Vercammen van PC Fruit. “Op dit moment zijn het vooral de pruimen en abrikozenbloesems die in bloei staan. Voor de rest is het nog even wachten. Maar opgelet, we moeten die nachtelijke temperaturen onder nul wel scherp in de gaten gaan houden.”

Veel bloesems zien, maar geen toeristen

De Truiense schepen van Toerisme Johan Mas (Open VLD) is minstens tot 1 juli technisch werkloos. “We gaan dit jaar veel bloesems zien, maar geen toeristen”, vertelt hij. “Alle evenementen tot 1 juli vervallen. Het is onverantwoord om nu grote groepen fietsers naar onze streek te lokken. Kijk, het is niet anders. De gezondheid van de mensen primeert. Als het stof eindelijk gaat liggen, gaan we bekijken hoe we de toeristische sector er terug bovenop kunnen helpen.” Zijn provinciale tegenhanger, gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens (Open VLD) onderstreept de stelling van zijn collega. “Wij vragen ten stelligste om in deze uitzonderlijke omstandigheden niet met de auto of de fiets naar Haspengouw te komen”, zegt Philtjens.

Alleen inwoners

“Als de maatregelen in de paasvakantie nog van kracht zijn, dan zullen alleen de inwoners van Haspengouw zelf kunnen wandelen en fietsen tussen de bloesems. Ook de Limburgers mogen geen verplaatsingen doen om te gaan wandelen of fietsen. Misschien is dit het ideale moment om je eigen achtertuin te verkennen, want wandelen en fietsen is wel goed voor je gezondheid.”

Financiële kater

De provincie en de stad Sint-Truiden hebben alle campagnes en evenementen rond het bloesemtoerisme geschrapt. “Het financieel debacle voor de fruitstreek dreigt enorm te worden”, voorspelt Philtjens. “Door de verplichte sluiting van de horeca, retail en b&b’s is er dit jaar geen enkele economische return. De zelfstandigen en ondernemingen vallen terug op de federale en Vlaamse ondersteuningsmaatregelen.”

Wijntoerisme

“Tja, nu specialisten vandaag waarschuwen om geen buitenlandse reis te boeken en zelfs de rest van het jaar te beperken, kan Limburg een goede bestemming zijn voor een binnenlandse reis”, zegt Philtjens. “Als deze crisis voorbij is, zullen we er dan ook alles aan doen om tijdens de resterende maanden opnieuw gasten naar Limburg te halen, bijvoorbeeld door het wijn- en oogsttoerisme te promoten. ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Johan Cruijf.”