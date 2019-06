Sint-Truiden lonkt naar IJssculpturenfestival, nu Brugge afhaakt Dirk Selis

13 juni 2019

22u23 18 Sint-Truiden De stad Brugge geeft geen toestemming meer aan de organisatoren van het IJssculpturenfestival om hun evenement in Brugge te organiseren. Het ‘energieverslindende’ festival past niet meer in de nieuwe plannen van de stad. “Als Brugge niet meer wil, dan is Sint-Truiden zeker geïnteresseerd” zegt Truiens schepen van Middenstand Jos Pierad (Open Vld).

Het ijssculpturenfestival van Bruggeling Alexander Deman zou eind dit jaar helemaal in het teken staan van Frozen 2, de langverwachte opvolger van de beroemde Disney-film. Maar Deman zal een andere locatie moeten zoeken, want Brugge laat het festival dit jaar niet meer toe. “Duurzaamheid is de rode draad van onze nieuwe kerstactiviteiten”, zegt Brugs schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “We kiezen voor alternatieven die weinig tot geen impact hebben op het milieu en het klimaat. Hier veranderen we dus resoluut het geweer van schouder.”

Streep door de rekening

Voor Alexander Deman is het een streep door de rekening. “Sinds 2002, dus zeventien jaar lang, zijn de ijssculpturen een vertrouwd gezicht in Brugge. We hebben miljoenen bezoekers naar deze stad gelokt. De beslissing komt onverwacht, ook al omdat wij niet zoveel energie verbruiken dan wordt aangenomen, anders zouden we niet kunnen samenwerken met Disney. Ik betreur de beslissing van de stad Brugge. We gaan nu koortsachtig op zoek naar een andere locatie.” Maar die locatie kan er sneller komen dan gedacht. De stad Sint-Truiden met naar eigen zeggen de tweede grootste markt van België en vijfde monumentenstad van Vlaanderen is geïnteresseerd.

Energieverslindend? Niet overdrijven hè

In Sint-Truiden staat jaarlijks een schaatsbaan tijdens de kerstperiode op de Truiense Groenmarkt. Door werken kan de schaatsbaan dit jaar niet op deze plek gezet worden. “We waren op zoek naar een goed alternatief” zegt Schepen van Middenstand Jos Pierard. “Als de stad Brugge geen toestemming meer aan de organisatoren van het IJssculpturenfestival geeft om hun evenement in Brugge te organiseren. Sint-Truiden is kandidaat. Energieverslindend festival? Dat wil ik nog wel eens zien. Ik zal de organisator Alexander Deman in Sint-Truiden, de vijfde monumentenstad van Vlaanderen, uitnodigen. Als de cijfers meevallen en het budget is haalbaar, kan het 18de ijssculpturenfestival in Sint-Truiden plaatsvinden. Waarom niet? Het zou een fantastische evenement zijn voor de Limburgers, maar zeker ook voor onze handelaars en horecazaken” besluit schepen Pierard.

Fantastisch

Bruggeling Alexander Deman reageert uitgelaten: “Fantastisch! De tweede grootste markt van België? Kijk eens aan. Dat biedt mogelijkheden. Wij zijn zeker geïnteresseerd. Uiteraard moeten we alle cijfers eens naast elkaar leggen. Maar toch, zo zie je maar.” Deman en en schepen Pierard hebben ondertussen hun contactgegevens uitgewisseld. Een eerste meeting is alvast gepland.