Sint-Truiden lanceert meteen toeristisch seizoen 2021: 'Wij bloesemen weer in 2021, jij ook?'

17 april 2020

De komende dagen staan de Haspengouwse bloesems volop in bloei. Maar zoals bekend is het bloesemtoerisme echter niet toegestaan. Ook de talrijke bloesemactiviteiten werden intussen geschrapt. Maar Sint-Truiden blijft niet met de pakken zitten. Met de actie 'Wij bloesemen weer in 2021, jij ook'? kan je toch genieten van de bloesems. En in één weg maken we een afspraak voor volgend jaar.

Bloesems in volle bloei, paasvakantie en mooi weer: Sint-Truiden is er helemaal klaar voor. Volgend jaar moet de hoofdstad van Haspengouw in de lente weer the place to be worden. Toerisme Sint-Truiden trapt de communicatiecampagne voor het bloesemseizoen van 2021 nu al af met de actie ‘Wij bloesemen weer in 2021, jij ook’?

1000 gratis bloesempostkaarten via Bpost.

“We kunnen het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze bloesemperiode voor onze stad is. We zouden dan ook niet willen dat toeristen ons volgend jaar vergeten. Daarom zorgen we voor een geheugensteuntje. Via de mobiele app van Bpost kunnen mensen een bloesempostkaart personaliseren met hun eigen foto. Die postkaart sturen ze dan naar familie of vrienden met de oproep om volgend jaar naar de bloesems te komen. De duizend eerste gebruikers versturen de postkaart gratis op kosten van de stad Sint-Truiden. Ook onze talkrijke B&B’s, hotels en andere logies kunnen de postkaarten gebruiken om hun bezoekers uit te nodigen voor volgend jaar”, zegt schepen van Toerisme Johan Mas.



Bloesemfilter op Insta

“We kijken er echt naar uit om weer heel wat bezoekers te verwelkomen in de hoofdstad van Haspengouw. Daarom hebben we, met een drone, mooie luchtopnames gemaakt van de bloeiende boomgaarden. Het resultaat is een adembenemende video, die iedereen laat mee genieten van de Haspengouwse bloesempracht. Ook op sociale media zij onze bloesems alomtegenwoordig. Zo lieten we en speciale bloesemfilter voor Instagram maken. Ideaal om je instastory helemaal in lentesfeer onder te dompelen. Zelfs onze bloesemvlaggen en spandoeken zijn al klaar voor volgend jaar”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

Wil je zelf een gepersonaliseerde bloesempostkaart versturen naar je vrienden of familie? Download dan de mobiele app van Bpost; personaliseer de kaart met een foto van jezelf of van je favoriete bloesemzicht; zet je persoonlijke boodschap en het adres van de bestemmeling op de achterzijde van de kaart; klik op versturen en geef volgende promocode in: bloesemavontuur. Klik nogmaals op ‘kaart versturen’. Bpost drukt de kaart af en bezorgt ze bij jouw bestemmeling. Om de bloesemfilter op Instagram en Facebook te gebruiken, ga je naar via jouw profiel naar ‘verhalen’, kies voor de selfie-modus of de gewone foto-modus en kies in de effectenbibliotheek voor de ‘Bloesem je mee’-filter.