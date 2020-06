Sint-Truiden lanceert Bubbelpret: nieuwe veilige vakantiewerking voor kinderen vanaf 2,5 jaar Dirk Selis

08 juni 2020

13u39 0 Sint-Truiden Hoewel de meeste kinderen het schooljaar toch nog in hun eigen school kunnen beëindigen, kijken ouders en kinderen ook al verder uit naar een leuke zomer. Daarom lanceert de stad Sint-Truiden ‘Bubbelpret’, een gloednieuwe vakantiewerking voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Nu het schooljaar stilaan op zijn einde loopt en de coronamaatregelen langzaam maar zeker worden teruggeschroefd, snakken gezinnen met kinderen naar een welverdiende zomervakantie. “Heel wat kinderen kijken al even uit naar en zomer boordevol activiteiten”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “De normale activiteiten, zoals de sportkampen en de Vakantiewerking Jeugd, Sport en Spel kunnen dit jaar jammer genoeg niet plaatsvinden. Daarom lanceert de stad Sint-Truiden ‘Bubbelpret’, een nieuwe, veilige en geïntegreerde vakantiewerking voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar.”

Geïntegreerde werking in 20 contactbubbels

“De voorbije weken staken verschillende stadsdiensten en externe organisaties de koppen bij elkaar”, gaat Heeren verder. “Het resultaat is ‘Bubbelpret’, een gloednieuwe vakantiewerking waarin kinderen tussen 2,5 en 14 jaar op een veilige manier worden opgevangen in contactbubbels van maximum 30 kinderen. De hele zomervakantie lang kunnen kinderen terecht in 20 bubbels op 14 locaties, goed voor 600 plaatsen per dag. Bubbelpret wordt dan ook een waardige vervanger voor de traditionele zomeractiviteiten, zoals de sportkampen; Jeugd, Sport en Spel en de kinderopvang via Tutti Frutti. We zorgen natuurlijk niet alleen voor een veilige opvang van kinderen, maar organiseren voor hen elke weekdag in juli en augustus heel wat toffe activiteiten.”

Betaalbare tarieven voor iedereen

Wegens de veiligheidsmaatregelen, is het verplicht om vooraf in te schrijven voor Bubbelpret. De inschrijvingen lopen per week. Inschrijven kan online, maar om iedereen de kans te geven tijdig in te schrijven, organiseren we op zaterdag 13 juni tussen 10u en 16u een speciale inschrijvingsdag in de GAZO. We hebben er bewust voor gekozen om deze vakantiewerking zo betaalbaar mogelijk te houden. Het gewone tarief bedraagt 25 euro per kind per week, vanaf het tweede kind is er een korting van 25 %. Ouders van kinderen in een moeilijke thuissituatie, die recht hebben op een korting via UiTPAS Haspengouw kunnen rekenen op een korting van 80.