Sint-Truiden laat zijn middenstandsbelasting niet vallen: “We gaan alles in een globaal plan bekijken” Dirk Selis

27 april 2020

09u51 4 Sint-Truiden Het voorstel om de Trud’Or-belasting (middenstandsbeslasting) voor dit jaar te laten vallen is maandagavond op de digitale gemeenteraad weggestemd. “Er komt een globaal plan aan dat onze stad terug op de kaart zal zetten”, zegt schepen van Financiën Jo Francois (N-VA).

“Sint-Truiden is hard getroffen in deze coronacrisis. De vele zelfstandigen in de binnenstad zien hun inkomsten volledig opdrogen”, steekt oppositieraadslid Filip Moers (sp.a) van wal. “Daarenboven hadden zij het al moeilijk omwille van de langdurige werken aan de winkelstraten. Dit vraagt dan ook om extra maatregelen, zoals ook al in andere steden is gebeurd. Voorlopig beperken de ingrepen voor deze sector zich tot uitstel van de afbetaling van de terrassen op de markt en het niet innen van de concessies van de stad (cafetaria, visvijver...). Zelfstandigen die het geluk hebben zich te bevinden in een pand van de stad moeten dus geen huur betalen. Dit is een goed signaal, maar het algemeen belang vraagt om meer algemene maatregelen. Maatregelen die breder gaan en alvast de meeste middenstanders van het centrum kunnen helpen.”

Ook N-VA springt mee op kar

“De maatregelen zijn zwaar, maar je beseft tegelijk dat ze noodzakelijk zijn”, zei gemeenteraadslid Nina Kvikvinia van N-VA medio maart aan onze krant. “Maar tegelijk moeten we onze handelaars, de horeca en onze toeristische sector een extra duwtje in de rug geven. “Om te beginnen vraag ik een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de Trud’Or-taks. Tegelijk zie ik nu dat de Vlaamse regering een resem maatregelen neemt, dus alles samen kunnen we het verlies voor onze zelfstandigen hopelijk wat beperken”, besloot Kvikvinia die haar voorstel aan de coalitiepartners zou overmaken.

Plan van 1 miljoen

De meerderheid keurde het voorstel niet goed omdat het voorstel naar eigen zeggen te weinig voorstelde. “Er moet meer gebeuren”, zei Laurien Bamps van Open Vld. Maar ook Nina Kvikvinia keerde haar kar en vroeg de sp.a om haar voorstel op te bergen en mee in te stemmen met een globaal plan. N-VA wil een bedrag van 1 miljoen euro gaan investeren in de lokale economie. “Er komt een globaal plan aan dat onze stad terug op de kaart zal zetten”, zegt schepen van Financiën Jo Francois (N-VA). “Ik ben al drie keer van gedacht veranderd”, zegt schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld). “Alles verandert dagelijks. Deze crisis zal enorme financiële offers vergen en we moeten alles op alles zetten om onze stad opnieuw op te bouwen.”