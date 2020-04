Sint-Truiden kent opnieuw stijging in pre-triagepost: paasweekend wellicht de oorzaak Dirk Selis

27 april 2020

21u03 0 Sint-Truiden Tijdens de Truiense gemeenteraad maakte burgemeester Veerle Heeren (CD&V) bekend dat de pre-triagepost in de Trudo-sporthal maandag opnieuw een stijging kende die te wijten is aan het paasweekend.

“Boodschap van het front: het is nog niet gedaan”, schreef hoofdarts Joan Vlayen net voor het paasweekend op Facebook. “Als we komend weekend lakser omgaan met de maatregelen, hebben we binnen een week Italiaanse toestanden. U bent gewaarschuwd.” Maar die waarschuwing volgde niet iedereen. In dat paasweekend schreef de politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken maar liefst 24 coronapv’s uit. “Vandaag blijkt dat het paasweekend zich in Sint-Truiden vertaalt in een stijging van het aantal inwoners die zich bij het pre-triagecentrum aanmelden. Het aantal was in de voorbije dagen stabiel rond een zeven personen per dag. Vandaag zijn er dat opnieuw een 16-tal personen. Zonder twijfel te wijten aan het roekeloze gedrag tijdens het Paasweekend”, stelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).