Sint-Truiden kent opnieuw een stijging van het aantal Corona-patiënten Dirk Selis

05 mei 2020

16u56 0

In het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis overleed vandaag opnieuw een patiënt aan Covid-19, waarmee het totale dodenaantal daar op 88 komt. Hiermee komt het Truiense ziekenhuis op dezelfde hoogte van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis te staan. Opvallend, ook het aantal patiënten is opvallend genoeg opnieuw gestegen van 29 naar 34.

Vandaag viel er opnieuw één nieuw overlijden in het Sint-Trudo in Sint-Truiden te betreuren. Het trieste dodentol in het Truiense ziekenhuis komt daarmee al op 88 te staan. Sint-Trudo is daarmee samen met Jessa in Hasselt, dat eveneens 88 corona-overlijdens telt, het zwaarst getroffen ziekenhuis in Limburg. Het ZOL in Genk en het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder hebben elk 59 corona-overlijdens te betreuren. In AZ Vesalius in Tongeren stierven 31 coronapatiënten, in Ziekenhuis Maas en Kempen 22. In het Mariaziekenhuis in Pelt lieten tot 15 april 23 coronapatiënten het leven. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen op 370.

254 coronapatiënten

In de Limburgse ziekenhuizen liggen nog steeds 254 patiënten met Covid-19. In Sint-Trudo is het aantal patiënten opvallend genoeg opnieuw gestegen van 29 naar 34. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) melde vorige week al een stijging in de Truiense triagepost, die aan het roekeloze Paasweekend te wijten was. “Dat is voor een stuk te verklaren omdat we enkele gestabiliseerde patiënten, die eerder naar andere ziekenhuizen werden gebracht, terug hebben overgenomen”, verklaart Miet Driesen, woordvoerster van Sint-Trudo de stijging vandaag. In het ZOL in Genk liggen nog 62 patiënten met een coronabesmetting, in Vesalius in Tongeren zijn er dat 46, in Sint-Franciscus in Heusden-Zolder 19 en in Ziekenhuis Maas en Kempen 14. Het Hasseltse Jessa verzorgt met 79 patiënten het hoogste aantal op.