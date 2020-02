Sint-Truiden is Limburgse middagstad voor 11de editie 1000 km voor Kom op tegen Kanker Dirk Selis

13 februari 2020

09u57 0 Sint-Truiden Sint-Truiden is de Limburgse middagstad voor de 11de editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Op vrijdag 22 mei strijken enkele duizenden fietsers en supporters neer in de hoofdstad van Haspengouw, die op deze manier helpt om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

De 1000 km van Kom op tegen Kanker is een wielervierdaagse, waarbij acht pelotons dagelijks 250 km afleggen door Vlaanderen. Vertrekken doen de deelnemers steevast vanuit Mechelen, waarna ze halthouden in een stad in telkens een andere provincie - de zogenaamde middagstad - en vandaaruit terugkeren. De praktische organisatie van dit alles is in handen van Flanders Classics.

Kankeronderzoek

Sint-Truiden heeft dit jaar de eer om middagstad te zijn voor de provincie Limburg, naast Boom (voor de provincie Antwerpen), Huizingen (voor de provincie Vlaams-Brabant) en Aalter (voor de provincie Oost-Vlaanderen). De hoofdstad van Haspengouw is op vrijdag 22 mei aan de beurt. “We zijn enorm trots dat wij dit jaar dit warme sportevenement in onze stad kunnen verwelkomen. De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is een heel mooi initiatief, waarmee miljoenen euro’s ingezameld worden voor onderzoek naar de vreselijke ziekte. Wij zijn bijzonder vereerd dat we hier dit jaar aan kunnen bijdragen. Wij zullen alles uit de kast halen om een bruisende en gastvrije middagstad te zijn”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Evenementendorp

Net zoals in andere middagsteden zal er ook op vrijdag 22 mei in Sint-Truiden een heleboel te beleven zijn. Dat zal zich allemaal afspelen op en rond het Veemarkt-terrein, waar een rennersdorp komt. Daar zullen de duizenden deelnemers verwelkomend worden door een erehaag, om zich vervolgens aan te sterken voor de rit terug naar gaststad Mechelen. “Tegelijkertijd zal er ook voor de toeschouwers en supporters heel wat te beleven zijn. In samenwerking met onze verenigingen richten we de Veemarkt in tot een sfeervol evenementendorp met animatie en activiteiten voor jong en oud. Het wordt ongetwijfeld een van de meest memorabele dagen in de geschiedenis van onze stad”, aldus schepen van Evenementen Jos Pierard.

Vrijwilligers gezocht

Kom op tegen Kanker wil de fietsers zo veel mogelijk in de watten te leggen, maar kan dat niet alleen. De organisatie rekent daarvoor op de hulp van vele vrijwilligers. Er zijn allerlei taken: fietsers registreren bij het vertrek, bedienen in het restaurant tijdens de middagstops, helpen bij de bagagestand,… Zin om een handje toe te steken? Meld je dan snel aan via de1000km.be/vrijwilligers en geniet zo op een heel speciale manier mee van de sfeer van de 1000 km.