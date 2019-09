Sint-Truiden is Fairste Gemeente van Limburg Dirk Selis

10 september 2019

13u27 0 Sint-Truiden Op de campagnedag van FairTradeGemeenten in Gent viel Sint-Truiden vandaag samen met elf andere Vlaamse gemeenten in de prijzen. De stad werd bekroond met de titel van Fairste Gemeente van Limburg voor haar rechtvaardige en duurzame aankoopbeleid.

Sint-Truiden is de Fairste Gemeente van Limburg. Dat blijkt uit de resultaten van de Fair-O-Meter, een instrument om het lokaal engagement op het vlak van eerlijke en duurzame handel te meten. De stad plaatst zich hiermee in een rijtje waarin verder ook Herzele (Oost-Vlaanderen), Mechelen (Antwerpen), Brugge (West-Vlaanderen) en Halle (Vlaams-Brabant) prijken. De prijzen werden uitgereikt op dinsdag 10 september tijdens de FairTradeGemeenten-campagnedag in de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent. Dat is een initiatief van FairTrade Belgium, Rikolto, de Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11, in samenwerking met de 200 FairTradeGemeenten.

Koffie

“We zijn bijzonder trots dat wij ons voortaan de Fairste Gemeente van heel de provincie mogen noemen. Als fruitstad begrijpen wij heel goed voor welke uitdagingen groente- en fruittelers staan, in tijden van klimaatverandering en economische onrust. Daarom helpt Sint-Truiden extra hard om ervoor te zorgen dat niet alleen onze landbouwers, maar ook landbouwers uit andere landen en streken een eerlijke prijs krijgen voor hun producten”, zegt burgemeester Veerle Heeren. “Als stadsbestuur doen wij namelijk ons best om zoveel mogelijk ecologisch en economisch verantwoorde keuzes te maken bij onze aankopen. De koffie die wij schenken in onze gebouwen en op evenementen is bijvoorbeeld FairTrade. En ook het fruit dat we aanbieden aan alle personeel, wordt aangekocht bij lokale boeren voor inheemse vruchten en bij FairTrade-producenten voor exotische varianten”, besluit nog schepen van Internationale samenwerking Jos Pierard.