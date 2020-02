Sint-Truiden is culinair topadres rijker: Kasteel van Ordingen pakt uit met sterrenchef Gary Kirchens Dirk Selis

24 februari 2020

14u03 9 Sint-Truiden In de vroege middeleeuwen bouwden de heren van Ordingen een kasteel dat fungeerde als wachtpost op de grens van het graafschap Loon. Begin maart kan je er in alle luxe overnachten. Richard en Miet Sleurs maakten van het vervallen kasteel een fonkelend viersterrenhotel. Maandagochtend stelden ze hun ‘chef de cuisine’ voor. Meteen een verrassing van formaat. Sterrenchef Gary Kirchens roert vanaf 7 maart in de Haspengouwse potten van het kasteel van Ordingen en haar nieuwe restaurant Aurum.

In oktober van vorig jaar werd de Belgische culinaire top opgeschrikt door de aankondiging van een opmerkelijke verhuis. Het tweesterrenrestaurant Sea Grill van de bekende chef Yves Mattagne in de Brusselse Wolvengracht kondigde zijn verhuis aan naar La Villa Lorraine, dat andere Brusselse culinaire topadresje aan de rand van het Terkamerenbos. Wat er dan met de equipe van chef Gary Kirchens zou gebeuren, was maandenlang een goed bewaard geheim. Maar niemand kon vermoeden dat Kirchens in Haspengouw zou opduiken.

George V

Wie is de 32-jarige Gary Kirchens? De naam klinkt in de Europese culinaire wereld als een klok. Zo liep hij stage in het Delcoeur-restaurant in Eupen. Toen hij 19 was, ging hij aan de slag bij de bekende Franse chef-kok Sylvestre Wahid van het Oustau de Baumanière in de Provence. In de winter werkte hij bij Les Airelles in Courchevel met chef Pierre Gagnaire. Gary opende eveneens het restaurant Le strato in Courchevel. Al deze restaurants hebben twee Michelin-sterren. Na restaurant V in het Four Seasons George V in Parijs met drie Michelin-sterren, werkte Kirchens een tijdje samen met chef Eric Briffard en vervolgens met chef Christian Le Squer.

Sinds april 2015 was hij chef de cuisine in het gerenommeerde Brusselse Villa Lorraine. “En met trots mogen wij melden dat Gary vanaf 7 maart ons team zal vervoegen in het Kasteel van Ordingen”, zegt een fiere Richard Sleurs (73) die samen met zijn echtgenote Miet in 1997 het vervallen kasteel kocht.

Uit de hand gelopen

“Samen hebben we twee kinderen”, vertelt Richard. “De bedoeling was er om ons toenmalig metaalconstructiebedrijf over te laten aan onze zoon, en het kasteel aan te kopen voor onze dochter die hotelmanagement studeerde. Nadat onze dochter drie jaar hotelmanagement studeerde in Zwitserland, kon ze er meteen aan de slag.” Dat was het plan, maar het lot en de liefde beslisten anders en dochterlief verkoos om in Zwitserland te blijven.

“Het kasteel is nu een uit de hand gelopen hobby”, lacht Sleurs. “De bedoeling was een restauratie van vijf jaar, maar het werden er 21. Enkel en alleen de vergunning van de bijbouw was een aanvraag die acht jaar duurde. Dat was een ‘aanzet’ voor een langere renovatie. Toen de vergunning er eindelijk was, konden we beginnen met restaureren. Althans, dat dachten we. De ene onvoorziene omstandigheid na de andere versperde ons traject. Toen we bijvoorbeeld aan de gevelrenovatie van het poorthuis wilden beginnen, stortte de gevel in. Hierdoor duurde de restauratie langer dan verwacht. Maar goed, vandaag zijn we zover, en Miet en ik zijn er heel fier op.”