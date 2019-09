Sint-Truiden investering in hoogtechnologisch lesmateriaal voor alle scholen Dirk Selis

26 september 2019

15u58 0 Sint-Truiden Terwijl de arbeidsmarkt dringend behoefte heeft aan technologische profielen, kiezen nog onvoldoende leerlingen voor een toegepast wetenschappelijk-technische opleiding die hen op zo’n baan voorbereidt. De vaak hoge kostprijs van zo’n studierichting vormt dikwijls een drempel. Het stadsbestuur van Sint-Truiden investeert daarom in hoogtechnologisch studiemateriaal voor alle scholen op het grondgebied.

STEM is de verzamelnaam van opleidingen en beroepen met een focus op wetenschap, technologie, ontwerp en wiskunde. Dat zijn disciplines die de komende jaren almaar belangrijker worden om het hoofd te kunnen bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen rond onder meer landbouw, veiligheid en klimaat. In de toekomst zullen STEM-profielen onze arbeidsmarkt dan ook overspoelen. “Alleen vandaag al mikt één op drie vacatures op een STEM-vaardigheid. Toch geraken deze functies moeilijk ingevuld, deels omdat in het secundair onderwijs slechts 20% van de leerlingen voor een STEM-opleiding kiest”, zegt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans bijgestaan door haar rots in de branding Jeroen Cops.

8.000 leerlingen

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil de interesse voor STEM-opleidingen daarom boosten, onder meer door te investeren in didactisch lesmateriaal voor de leerlingen. Eén van de struikelblokken voor zowel ouders als scholen is namelijk de hoge kostprijs van deze leermiddelen, die lang niet meer beperkt blijven de gekende geodriehoek of het metalen passertje. “De school van de toekomst heeft behoefte aan geavanceerde computers en andere digitale tools”, verduidelijkt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans. “Dat alles is natuurlijk heel duur en we willen niet dat ouders hun kinderen enkel hierom een andere richting zouden laten volgen. We kopen daarom hoogtechnologisch didactisch materiaal aan, waaronder computerplatformen, bouwkits, codeerpakketten, lichtsensoren en 3D-pennen. Dat stellen we ter beschikking van alle middelbare en lagere scholen, zodat alle 8.000 Truiense leerlingen er gebruik van kunnen maken.” De stad trekt hier 12.000 euro voor uit.