Sint-Truiden investeert komende maanden 1,2 miljoen euro in onderhoud en verkeersveiligheid van straten en pleinen Giulia Latinne

08 september 2020

10u45 0 Sint-Truiden Sint-Truiden trekt de komende maanden en begin volgend jaar een budget van 1,2 miljoen euro uit voor de onderhoud en verkeersveiligheid van de wegen, straten en pleinen. Zo zullen binnenkort ook de Kerkveldstraat, de Maasrode, de Sint-Jorisstraat en de Velmerlaan heraangelegd worden.

Als het grootste grondgebied van Limburg werkt Sint-Truiden volop aan de verbetering van de wegen, straten en pleinen in de stad. Zo zullen de komende maanden en begin volgend jaar nog enkele straten aan bod komen, zoals de Kerkveldstraat in Zepperen waar de asfaltverharding heraangelegd wordt. Daarbovenop plant de stad een plaatselijk herstel voor Maasrode en zal ze de rijweg in mozaïekkasseien opnieuw aanleggen in de Sint-Jorisstraat en de Velmerlaan in Velm. Dat bevestigt schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers. Prijskaartje? 1,2 miljoen euro.

“Een veilig en goed onderhouden wegennetwerk vergt een grote financiële inspanning omdat het moet”, benadrukt burgemeester Veerle Heerlen. “Alles kan niet in één keer, maar elk jaar worden in samenspraak met de dienst infrastructuur van ons stadsbedrijf de prioriteiten vastgelegd. Bovendien investeren we ook verder in de verkeersveiligheid. In deelgemeente Metsteren zijn we bijkomend verkeersremmers aan het aanleggen, die er voor zorgen dat de woonstraat nog veiliger wordt voor fietsers en wandelaars.”

In het verleden kregen al heel wat wegen in Sint-Truiden een onderhoudsbeurt. Zo werd deelgemeente Wilderen voorzien van een nieuwe asfaltlaag en zijn ook de Parkstraat in het stadscentrum, de Guvelingenlaan en de Nonnentaplaan nu helemaal in orde.