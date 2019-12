Sint-Truiden huldigt oud-staatssecretaris Firmin Aerts Dirk Selis

27 december 2019

16u56 0 Sint-Truiden Stad Sint-Truiden, de fruitsector en de Keizerlijke Commanderie brachten net voor kerst hulde aan oud-staatssecretaris Firmin Aerts: hij gaf in september, één maand na zijn negentigste verjaardag, te kennen zijn publieke functies binnen de Commanderie, waarvan hij de stichter is, neer te leggen.

“Firmin is de man die 45 jaar geleden aan de wieg van de Keizerlijke Commanderie stond”, duidde burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Gedurende al die jaren heeft hij de Keizerlijke Commanderie geleid met wijze hand. Eerst als stichter-voorzitter, hij was toen 46 en burgemeester van onze stad. Later als lid van het praesidium waar hij er vooral voor zorgde dat de tradities in ere werden gehouden.”

Martens V

Schepen van Landbouw, Hilde Vautmans, belichtte de politieke carrière van Aerts, die bijna de ganse jaren tachtig staatssecretaris was in de regeringen V en VI van Wilfried Martens. “Van burgemeester tot volksvertegenwoordiger over senator tot staatssecretaris, Firmin legde een politiek parcours af om ‘u’ tegen te zeggen. En dat hij daarbuiten steeds een geëngageerd sociaal man bleef met een grote bekommernis voor fruit en regio, daar kunnen we alleen maar bewonderend tegenover staan,” zei het Europees parlementslid.

PCFruit

Aerts zelf kreeg het slotwoord. “Neen, dergelijke huldiging had ik niet verwacht, maar ik wil u wel allemaal het belang van de Commanderie schetsen. Als we vandaag een exceptioneel goed wetenschappelijk onderzoeksinstituut hebben met het PCFruit, dat is dat één van de verdiensten van de Commanderie die er steeds naar gestreefd heeft de uitersten binnen de fruitsector samen te brengen, het gesprek te faciliteren en vooral de sector toegang verlenen tot die mensen die hen konden helpen”, besloot Firmin Aerts. Hij kreeg vanwege de stad en de Commanderie twee kunstwerken, samen met bloemen voor zijn vrouw Denise. Daarna trok de oud-staatssecretaris zich voor goed uit het publieke leven terug.