Sint-Truiden huldigt Nina Derwael op 26 oktober Dirk Selis

15 oktober 2019

16u37 1 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden huldigt op zaterdag 26 oktober Nina Derwael, wereldkampioen op de brug met ongelijke leggers. De huldiging start om 11 uur en vindt plaats in Sportcentrum Sint-Pieter.

“Sint-Truiden heeft voor het tweede jaar op rij een wereldkampioen. Daar zijn we enorm trots op. We organiseren daarom een huldigingsfeest, waarop we de Limburgse turnclubs uitnodigen. Op het feest zullen lokale clubs turndemonstraties geven en natuurlijk is er ook een handtekeningsessie voor de fans”, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers. “Iedereen is welkom om onze wereldkampioen persoonlijk te feliciteren met haar fantastische prestaties. Nina zet Sint-Truiden op de wereldkaart. Daar zijn we haar enorm dankbaar voor en dat willen we heel graag laten zien”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. Het feestprogramma van zaterdag 26 oktober start om 11 uur met een huldiging.