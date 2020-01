Sint-Truiden huldigt Doelman van het Jaar Simon Mignolet met een fopspeen van STVV Dirk Selis

27 januari 2020

20u53 0 Sint-Truiden Sint-Truiden organiseerde maandagavond een feestelijke huldiging voor Simon Mignolet. De van Brustem afkomstige voetballer kreeg onlangs de prestigieuze titel van Doelman van het Jaar op de uitreiking van de Gouden Schoen. Dat liet zijn thuisstad niet onopgemerkt voorbijgaan.

Simon Mignolets professionele carrière startte ruim tien jaar geleden bij het Truiense STVV. Na enkele jaren werkte de keeper zich al internationaal in de kijker, wat in 2013 resulteerde in een overstap naar het iconische Liverpool. Twee jaar eerder vervoegde hij ook het nationale elftal.

Sportambassadeur

Dit seizoen keerde hij naar zijn thuisland terug, om de goal te bewaken bij eersteklasser Club Brugge. Big Si imponeerde er meteen – hoe kan het anders – en leidde blauw-zwart met tal van clean sheets meermaals mee naar de overwinning. Tijdens de award-show van de Gouden Schoen was hij daarom voor iedereen een logische keuze als de nieuwe Doelman van het Jaar. “We zijn bijzonder trots op Simon, die in eigen stad ook al drie keer de titel van Sportman van het Jaar mocht ontvangen. En net als je denkt dat iemands carrière geen nieuwe vlucht meer kan nemen, blijft onze sportambassadeur toch weer verbazen. Het is fantastisch dat Simon de nieuwe Doelman van het Jaar is. Daarom hebben we hem extra in de bloemetjes gezet tijdens een bescheiden viering in het stadhuis op de Grote Markt”, vertelt schepen van Sport Jurgen Reniers.

Fopspeen

Op de huldiging kreeg de keeper van de gemeenteraad felicitaties aangeboden namens alle inwoners van zijn thuisstad. Mignolet mocht er ook een geschenkje in ontvangst nemen. En daar was vooral zijn vier maanden oude zoon Lex erg blij mee. “We schonken hem een tuttertje met daarop het logo van STVV, onze voetbaltrots en de club waar het voor Simon eigenlijk allemaal begon. Het is een symbolisch en tegelijkertijd origineel cadeautje, waarmee we uitdrukken hoe fier we wel zijn op onze sportambassadeur. Samen met ander Truiense toptalenten zoals Nina Derwael en Tim Wellens zet hij Sint-Truiden op de internationale sportkaart. Daar zijn we hem heel erkentelijk voor”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.