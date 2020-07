Sint-Truiden herdenkt haar 275 coronadoden op 13 september Dirk Selis

17 juli 2020

16u10 0 Sint-Truiden Op zondag 13 september herdenkt Sint-Truiden de mensen die overleden zijn tijdens de coronacrisis. Door de strikte maatregelen hebben nabestaanden tijdens deze periode geen of slechts op een beperkte manier, en op afstand, afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Daarom wil het stadsbestuur een blijvende stilteplek inrichten aan de rozentuin in het Speelhof met een gedenkteken.

Sint-Truiden telt sinds de start van de coronacrisis tot op de dag van vandaag 275 overlijdens (periode van 12 maart tot 15 juli). “Ieder van ons kent iemand die ons tijdens de coronacrisis ontvallen is”, weet de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Families hebben vooral tijdens de lockdown in moeilijke omstandigheden en intieme kring afscheid genomen. Door de beperkende maatregelen zijn veel mensen begraven in intieme kring en kreeg niet iedereen de kans om afscheid te nemen of steun aan de nabestaanden te betuigen. Dat heeft het rouw- en verwerkingsproces anders doen verlopen. Ook nu nog gelden er strikte afstandsregels en beperkte contacten. Daardoor wordt verdriet voor sommigen op een eenzame manier ervaren. Met de inrichting van een stilteplek aan de rozentuin van het Speelhof wil het stadsbestuur een herdenkingsplaats creëren. In de hoop dat mensen er troost vinden.”

Zondag 13 september

Zondag 13 september, exact een half jaar na de lockdown van de coronacrisis, zal op die locatie een ingetogen herdenkingsmoment georganiseerd worden. “Ook de buurgemeenten zullen betrokken worden bij deze herdenking. Familieleden van overledenen en ook anderen kunnen vanaf dan op de stilteplek terecht. Diezelfde dag zal in de verschillende dorpen van onze stad ook een reveil plaatsvinden waar familieleden in hun bubbel kunnen aan deelnemen”, besluit Heeren.