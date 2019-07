Sint-Truiden helpt deze zomer ouders met last minute-vakantieplanning: ‘Jeugd, Sport en Spel’ op verschillende locaties Dirk Selis

02 juli 2019

11u47 0 Sint-Truiden Nog geen vakantieplanning voor de kinderen? In Sint-Truiden staan de deuren van de zes locaties van ‘Jeugd, Sport en Spel’ open voor alle ouders en grootouders. Van 1 juli tot en met 22 augustus kunnen kinderen er, zonder vooraf in te schrijven, dagelijks terecht voor tal van leuke activiteiten aan zeer democratische tarieven. Jeugdwerkers en ervaren monitoren staan in voor de kwaliteit.

De grote vakantie is haar eerste week ingegaan. Kinderen kijken aan tegen twee gelukzalige maanden waarin schoolboeken en toetsen in de verste verte niet te bespeuren zijn. Maar wat doe je als werkende ouder om je zoon of dochter al die tijd te blijven boeien? Voor wie in Sint-Truiden nog niets gepland heeft, is er heel de zomer lang alleszins opnieuw ‘Jeugd, Sport en Spel’. De vakantiewerking is er dit jaar op verschillende locaties in het centrum: Nieuw Sint-Truiden, Engelmanshoven, Brustem, Zepperen en Velm.

Bij iedereen in de buurt

“Zo hebben onze inwoners altijd wel minstens één plek bij hen in de buurt en hoeven ze zich niet ver te verplaatsen. Op alle locaties kunnen de kinderen van 1 juli tot en met 22 augustus elke werkdag terecht voor een goed gevuld programma vol spelletjes, uitstapjes, activiteiten en zoveel meer. Dat bieden we trouwens aan voor de zeer aantrekkelijke prijs van vijf euro per dag. Vooraf inschrijven is niet nodig. Dat is heel handig voor gezinnen met tweeverdieners, waar de ouders hun weekplanning niet altijd vooraf kunnen organiseren”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “’Jeugd, Sport en Spel’ is al decennialang onze fantastische en laagdrempelige vakantieopvang voor kinderen en jongeren. Volwassenen die er zelf ooit als kind naartoe zijn geweest, brengen vandaag op hun beurt hun kinderen of in sommige gevallen zelfs hun kleinkinderen. Iedere Truienaar heeft er wel één of andere herinnering aan. Dat is toch geweldig”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

De gedetailleerde weekprogramma’s van ‘Jeugd, Sport en Spel’ zijn terug te vinden op www.sint-truiden.be/kinderen-en-jongeren. Alle activiteiten worden overigens gecoördineerd door drie jeugdwerkers van de dienst Jeugd en iedere groep wordt begeleid door minstens twee animatoren.