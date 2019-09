Sint-Truiden heeft zijn eigen dierenambulance: ‘Animal Rescue Service’ in de bres voor dieren in nood Dirk Selis

13 september 2019

17u11 81 Sint-Truiden Truienaar Mathieu Helleputte (28) was als peuter al een dierenvriend in hart en nieren en dat engagement is er met de jaren alleen maar sterker op geworden. Vandaag richt hij met enkele vrienden vzw ‘Animal Rescue Service’ op. Een dierenambulance voor dieren in nood.

“Met 11 jaar ervaring op de teller als vrijwilliger in het natuurhulpcentrum en al enkele jaren als de hondenvanger van het dierenasiel in Sint-Truiden was de volgende stap om zelf iets op poten te zetten om te kunnen bijdragen aan het dierenwelzijn”, vertelt Mathieu, die voorlopig zijn terreinwagen inrichtte als ambulance. “Als we al wat verder staan, schaffen we ons een echte ambulance aan.”

Animal Rescue Service

“Van inbeslagnames van honden en het zoeken van een aangereden ree in het midden van de nacht, over een op hol geslagen paard op de weg tot een vastzittende kauw in een schoorsteen en een leguaan op een parasol. Ik heb het allemaal gezien en elk avontuur was leerrijk. Die kennis wil ik omzetten met mijn dierenambulance. Ik heb de mosterd gehaald bij onze noorderburen, die lopen ver voor op het vlak van dierenwelzijn. In Nederland haalde ik de inspiratie om de vzw Animal Rescue Service op te richten”, gaat Helleputte verder. “Wat doen we precies? Wel, wij verzorgen het transport naar asielen, opvangcentra of een dierenarts. Daar vragen wij inderdaad een financiële tegemoetkoming voor. Maar voor het vangen van gewonde en gevonden dieren kan je vrijblijvend op ons rekenen. Iedereen kan ons dus contacteren als je een dier in nood ziet, zowel op straat als in de tuin. En dit 24/7. Voor elk dier zullen wij ons uiterste best doen de gepaste oplossing en hulp te vinden. Gedomesticeerd, inheems of exotisch, elk dier in nood heeft recht op hulp.”