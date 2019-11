Sint-Truiden haalt 60.000 euro Vlaamse steun binnen voor herwaardering stationsomgeving Dirk Selis

15 november 2019

15u55 2 Sint-Truiden Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft zopas 60.000 euro toegekend aan Sint-Truiden. Met deze ondersteuning kan de stad een studie laten uitvoeren voor de verdere herwaardering van haar stationsomgeving.

Sint-Truiden heeft al stevig geïnvesteerd in de opwaardering van haar stationskwartier. De herinrichting van de aangrenzende Stationsstraat en Gazometerstraat en de realisatie van de Gazo - een moderne voorzieningencampus langs het station - hebben de omgeving een nieuw elan gegeven. Deze legislatuur gaat het stadsbestuur verder met de transformatie van de stationsbuurt. Voor de concrete uitwerking van de plannen werkt de stad constructief samen met verschillende betrokken partners, waaronder private ontwikkelaars voor de bijkomende woonprojecten en het schoolbestuur van de nieuwe middelbare school voor 1.200 leerlingen achter het station. “We willen lokale besturen helpen om kwaliteitsvolle en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Stationsomgevingen zijn typische buurten die de voorbije jaren wat aan hun lot zijn overgelaten, maar die tegelijk heel veel potentieel hebben”, besluit Vlaams minister van Binnenland Bestuur Bart Somers.

Potentieel

“Voor de financiering van de studie halen we namelijk 60.000 euro binnen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. We zijn heel blij dat de minister ons toekomstproject betoelaagt. Dat helpt ons om de hele buurt op te waarderen en van de stationsomgeving een veiligere, mooiere en aangenamere plek te maken”, vertelt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans (Open Vld).

Tunnel

“Hiervoor gaan we in eerste instantie onderzoeken hoe we via een tunnel de voorkant met de achterzijde van het station kunnen verbinden. We zijn ontzettend blij dat we de jury hebben kunnen overtuigen van deze investering die broodnodig is voor de verdere ontsluiting van onze stationsbuurt”, aldus burgemeester Veerle Heeren.