Sint-Truiden gaat populaire fietsboxen uitbreiden DSS

19 november 2019

18u44 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden plaatste de opstalruimtes voor fietsen eerder dit jaar bij wijze van proef-project. Dat krijgt nu, na gunstige evaluatie op basis van reacties van gebruikers, een vervolg.

De verhuur van de fietsboxen kreeg groen licht op de gemeenteraadsvergadering van maandag 18 november. Nog maar vorige gemeenteraad vroeg raadslid Carl Nijssens (CD&V) achter de stand van zaken en een evaluatie van de fietsboxen. “Van vele gebruikers hoorde ik bijzonder goede ervaringen en vraag naar meer van deze initiatieven. Ik vroeg toen ook een uitbreiding van dit initiatief. Ik ben dan ook blij dat dit dan ook vandaag een feit is.”

Populair

De fietsboxen kunnen gebruikt worden voor periodes van een week, een maand, zes maanden of een jaar, voor de respectievelijke tarieven van 5, 10, 15 en 30 euro. Wie een exemplaar wil reserveren, kan hiervoor contact opnemen met de dienst Mobiliteit. “De fietsboxen zijn populair en waren tijdens de proefperiode nagenoeg altijd volzet. Bedoeling is dus zeker om nog extra boxen te installeren in onze stad en onze deelgemeentes. Waar die moeten komen, gaan we nu onderzoeken. Sint-Truiden wil een fietsvriendelijke gemeente worden en inwoners aanmoedigen om zich meer met de fiets te verplaatsen. Onze fietsboxen helpen hen om hun fiets veilig te stallen”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.