Sint-Truiden en Elia lanceren infocampagne over werken bij hoogspanningslijnen voor fruitplukkers Dirk Selis

22 augustus 2019

09u02 0 Sint-Truiden Werken onder een hoogspanningslijn gaat gepaard met meer dan één gevaar. Toch hebben veel mensen nog een vals gevoel over hun eigen veiligheid. Vlak voor de plukperiode zetten het stadsbestuur van Sint-Truiden en transmissienetbeheerder Elia daarom een sensibiliseringscampagne op touw om ongevallen met elektrosering en elektrocutie te vermijden

De fruitpluk staat voor de deur. De komende weken wordt er veel bedrijvigheid verwacht op en rond de honderden plantages in Haspengouw. De plukkers lopen hierbij ook heel wat risico’s. Om van te ladder te vallen, zou je zeggen. Maar ook daarboven schuilt dikwijls een onderschat gevaar.

“Ook vanop afstand kan je getroffen worden”

Veel fruitgaarden bevinden zich namelijk onder of aan hoogspanningslijnen. En wie in de buurt daarvan werkt, heeft een reële kans om geëlektriseerd of geëlektrocuteerd te worden. De stad Sint-Truiden en netbeheerder Elia lanceren daarom een campagne om telers hierop beducht te maken. “Over hoogspanningslijnen bestaan er namelijk nog wat misverstanden. Bovendien komen er jaarlijks nieuwe plukkers zonder ervaring bij en veranderen plantages nogal eens van eigenaar. Wat velen bijvoorbeeld niet weten, is dat elektriciteitsverbindingen niet aanraken geen garantie is om veilig te blijven. Ook als je er te dichtbij in de buurt komt, kan je namelijk al getroffen worden. En dat zoiets niet ondenkbaar is, moesten we helaas enkele jaren geleden meemaken toen fruitteler Joeri Reniers overleed aan de gevolgen van elektrocutie. Om zulke drama’s in de toekomst te vermijden, geven we een brochure uit met info over de afstanden die mensen in acht moeten nemen en verder allerlei praktische richtlijnen om in het achterhoofd te houden”, zegt schepen van Fruitteelt Hilde Vautmans.

Veilige afstanden

Bij lijnen van 70 kV bedraagt de veilige afstand 3,70 meter, bij spanningen van 150 loopt dit op tot 4,50 meter. De tophoogtes van de bomen onder elektriciteitsverbindingen kunnen hierbij als maximum toegelaten veilige werkhoogte worden beschouwd en mogen door personen, hoogtewerkers, ladders, voorwerpen,... eigenlijk nooit overschreden worden. “Door rekening te houden met deze en andere voorzorgsmaatregelen, kunnen veel ongevallen vermeden worden. We hopen dan ook dat het aantal incidenten hiermee tot nul kan worden herleid. Want elk ongelukkig voorval is er natuurlijk één te veel”, aldus burgemeester Veerle Heeren.