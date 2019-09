Sint-Truiden, eerste Vlaamse stad met genderneutrale toiletten in overheidsgebouw Dirk Selis

01 september 2019

17u13 0 Sint-Truiden De Stad Sint-Truiden opende zondag ‘De Veva’, het nieuwe ontmoetingscentrum voor tal van Zepperse verenigingen. Opmerkelijk, het gebouw heeft genderneutrale toiletten. “Hiermee is Sint-Truiden meteen de eerste stad in Vlaanderen die een overheidsgebouw van genderneutrale toiletten voorziet”, zegt voorzitter Leopold Lindelauff van Regenbooghuis Limburg, de thuishaven van de meeste holebi- en transgenderorganisaties in Limburg

“De term ‘genderneutraliteit’ komt steeds vaker voor in onze samenleving. Bij genderneutraliteit is er geen onderscheid tussen de verschillende genders. De grotere tolerantie naar de LGBTQ-community (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) zorgt ervoor dat mensen van alle geaardheden zich meer durven uiten en ook vaker van zich laten horen”, vertelt schepen van Integratie Hilde Vautmans (Open Vld).

Vooruitstrevende stad

Een genderneutraal toilet is simpelweg een toilet waar iedereen op mag. Het is een kwestie van bordjes ophangen - aan de pot zelf veranderde niks. Dus: wc’s waar mannen, vrouwen, transgenders... zich goed voelen. In de 19de eeuw zijn we toiletten beginnen verdelen over mannen en vrouwen, iets wat voorheen niet het geval was en in andere culturen ook niet is. “Het is als vooruitstrevende stad belangrijk om hierin mee te groeien”, gaat Vautmans verder. “Sint-Truiden geeft als eerste Vlaamse stad een duidelijk signaal met het installeren van hun genderneutrale toiletten. Daar ben ik vast en zeker trots op. In de huidige maatschappij waarin er geaccepteerd wordt dat niet iedereen een genderidentiteit heeft die overeenkomt met het geboortegeslacht kan dit niet uitblijven. Sommige transgenders die eerst vrouw waren en nu man zijn gebruiken uiteraard het toilet van het geslacht waartoe ze nu behoren maar er zit daartussen nog een groep die daar een beetje tussenin schommelen. Voor hen kan de keuze tussen M/V toilet zorgen voor heel wat ergernissen die hiermee opgelost zijn.”

Gedoe?

Is dit niet een hoop gedoe voor zo’n kleine groep transgenders? “We willen dat mensen zich goed voelen in onze stad, als dit daartoe kan bijdragen dan denk ik dat dit zowel in het Gelijke Kansen- als het Diversiteitsbeleid en in ons welbehagen past”, besluit schepen van integratie en diversiteit Hilde Vautmans (Open Vld).