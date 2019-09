Sint-Truiden eerste halte van Technopolis on Tour Dirk Selis

09 september 2019

12u59 0 Sint-Truiden Vandaag werd in Sint-Truiden het startschot gegeven van de tweede editie van Technopolis on Tour. Dat is de tournee die het Mechelse wetenschapscentrum voor het tweede schooljaar op rij organiseert langs bijna 40 verschillende steden en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen.

Technopolis brengt op deze locaties een reeks spectaculaire wetenschapsshows op maat van leerlingen uit het basisonderwijs. Het wetenschapscentrum werkt hiervoor samen met bijna 40 steden en gemeentes, bedrijven en onderwijsinstellingen, die stuk voor stuk een locatie gratis ter beschikking stellen. Er werden al meer dan 30.000 inschrijvingen opgetekend.

Service voor scholen

“Vandaag hebben we ruim 800 leerlingen uit zes Truiense scholen en één school uit Jeuk in ons cultuurcentrum kunnen trakteren op een spektakel van Technopolis. Onze stad vormt namelijk heel de week de eerste halte van deze tournee doorheen heel Vlaanderen. Op het programma staan dagelijks drie shows met als thema’s lucht, gassen en druk. Op deze manier maken we kinderen op jonge leeftijd wegwijs in de wondere wereld van wetenschap en techniek. Als stadsbestuur hebben wij dit concept naar Sint-Truiden gehaald, zodat scholen niet de verplaatsing moeten maken naar Technopolis en ook niet de nodige infrastructuur hiervoor hoeven te voorzien. Een mooie service, waarin we graag investeren”, vertelt schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans.

“De vraag naar geschoolde werkkrachten met een aanleg voor wetenschap en techniek gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Ook in Sint-Truiden zullen, onder meer met DronePort, heel wat kansen ontstaan. Als stadsbestuur vinden we het daarom belangrijk om hieraan bij te dragen en dit project te kunnen faciliteren”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

‘Unusual suspects’

Voor Technopolis biedt het project een opportuniteit om meer leerlingen te bereiken en om kinderen die anders niet naar Mechelen zouden komen met wetenschap en technologie in contact te brengen. Want het zijn net de kinderen en jongeren waarvan je het minst verwacht, die Technopolis de komende jaren steeds meer wil bereiken. “We willen echt iederéén fascineren met wetenschap en technologie. En dus gaan we niet zitten wachten totdat iedereen naar Technopolis komt. We beseffen dat er heel wat bij een daguitstap komt kijken en dat Mechelen voor sommige scholen in Vlaanderen niet bij de deur is. Daarom hebben we onze beste shows ingepakt en reizen we er voor de tweede keer op rij mee dwars door Vlaanderen”, besluit Ester Blockx, marketing and sales director van Technopolis.