Sint-Truiden by Lights & Music start met muzikaal spektakel Dirk Selis

18 oktober 2019

12u20 0 Sint-Truiden Zaterdag is er de eerste editie van de speciale Sint-Truiden by Lights & Music. Op verschillende locaties langs de sfeervolle wandeling worden bezoekers getrakteerd op muzikale intermezzo’s. In het stadspark is er ook een gezellig avondterras met een vuurspektakel.

Sint-Truiden by Lights is de sfeervolle lichtroute die iedere herfst en winter duizenden bezoekers naar de hoofdstad van Haspengouw lokt. Een extra muzikale editie – die vanaf nu elke derde zaterdag van de maand plaatsvindt – biedt wandelaars nog dat tikje meer. “Nu zaterdag duiken er op vijf locaties langs de wandeling verrassende concertjes op. Om het helemaal compleet te maken, richten we in het klein stadspark een gezellig avondterras in. Daar kan je jezelf te goed doen aan heerlijke streekproevertjes en tussendoor genieten van een acrobatisch vuurspektakel van Circus Paljaso”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Kippenvelmoment

Het spektakel in het park is er telkens om 19u30 en 21u30. De optredens op de overige locaties zijn er doorlopend tussen 19u en 22u. Er is hierbij gekozen voor een mooie mix van verschillende genres. Voor het kippenvelmoment van de avond moet je ongetwijfeld in de Kapucijnenkapel zijn. Daar blazen gospelzangers je van je sokken. Rockliefhebbers moeten op hun beurt zeker eens langs de Begijnhofkerk passeren voor een performance van Remember. Voor de ambiance is het verzamelen geblazen in de Zoutkist, waar coverband CC’92 de boel op stelten zet. Even verderop verblijdt accordeonist Jonas Van Esch wandelaars met zijn entertainende klanken en in de Sint-Gangulfuskerk is er ten slotte een impressionant strijkconcert.