Sint-Truiden beleeft zijn vreemdste bloesemseizoen ooit: “Bloesemtoerisme is NIET toegestaan!” Dirk Selis

25 maart 2020

15u06 0 Sint-Truiden De prachtige bloesems in Haspengouw komen eraan. Maar deze keer geen schepen van Toerisme die horden toeristen naar Haspengouw wil verleiden. Het is deze keer de arm der wet die tussen de plantages tot u spreekt: “Geniet ervan, maar enkel in je eigen omgeving. Je mag je niet met de wagen of met de fiets verplaatsen om ergens te gaan wandelen. Bloesemtoerisme is NIET toegestaan!”

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal hier zeker ook controles op uitvoeren en overtreders verbaliseren”, zegt korpschef Steve Provost. “De boete bedraagt €250 voor het niet naleven van deze maatregelen. Woon je in de buurt van bloesems volg dan de volgende strikte voorwaarden. Fysieke activiteit buiten, zoals wandelen, joggen, fietsen, blijft toegestaan maar enkel in je onmiddellijke omgeving, de buitenlucht is immers gezond. Je mag in je eentje wandelen en met het gezin waar je mee samenwoont. Ben je alleen? Dan mag er één vaste andere persoon van buiten het gezin en uit de buurt meewandelen. Natuurlijk met gepaste afstand, minstens 1,5 meter uit elkaar. Samen met vrienden of andere familieleden wandelen is niet toegestaan. Als je andere mensen onderweg tegenkomt: hou afstand!”

Maak geen tussenstop

“Ook jezelf verplaatsen met de wagen om een wandeling te maken is niet toegestaan”, gaat de korpschef verder. “Wandel thuis in de buurt van de woning. Je verplaatsen met de fiets of wagen naar andere streken en wandelgebieden is niet toegestaan! Hetzelfde geldt voor fietstochten, fiets enkel in je eigen omgeving en keer weer rechtstreeks naar huis. Speeltuinen, -bossen en picknicktafels zijn afgesloten! Maak dus geen tussenstop op deze plaatsen. Tot slot gelden de normale regels: blijf op de paden en betreed geen natuurgebieden of bossen die niet publiek toegankelijk zijn. Heb respect voor de natuur: doe niet aan sluikstorten! We hopen dat we snel uit deze moeilijke periode geraken, dit zal enkel mogelijk zijn als we allemaal de regels respecteren en naleven.”