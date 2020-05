Sint-Truiden applaudisseert vrijdag voor de buren Dirk Selis

25 mei 2020

16u24 0 Sint-Truiden Op vrijdag 29 mei is het Internationale Dag van de Buren. Op een traditionele Dag van de Buren nodigen mensen hun buren uit voor een hapje, drankje en gezellige babbel. Maar in coronatijden kan dit natuurlijk niet. Daarom lanceert de stad Sint-Truiden dit jaar een speciale editie waarbij buren vanop veilige afstand met elkaar kunnen verbroederen.

“Op vrijdag 29 mei is het Internationale Dag van de Buren”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Dat vieren we dit jaar vanop afstand. Het wordt anders dan het gebruikelijke concept, maar daarom zeker niet minder leuk. Integendeel! We beseffen nu meer dan ooit de waarde van goede buren en een gezellige buurt. De stad Sint-Truiden roept dan ook iedereen op om op vrijdag 29 mei om 20u massaal tot aan zijn of haar voordeur, voortuin, balkon,… te komen en de Dag van de Buren vanuit hun kot te vieren.”

Trudo FM

“Omdat we het in deze tijd heel belangrijk vinden dat buren met elkaar in contact blijven, hebben we een aantal speciale initiatieven opgezet om de Dag van de Buren toch te kunnen laten doorgaan. Zo lieten we ludieke bedankkaartjes maken met leuke ‘blijf-in-uw-kot-boodschappen’ in ons eigen dialect. Mensen kunnen die downloaden van onze website, personaliseren en aan hun buren bezorgen om hen te bedanken. Daarnaast hebben we ook een flyer gemaakt, die initiatiefnemers makkelijk kunnen gebruiken om hun buren op vrijdag om 20u uit te nodigen om voor ‘hun kot’ post te vatten. Bovendien zal Trudo FM op vrijdag tussen 20u en 21u hun uitzending omtoveren tot ‘de Buurtclub’. Ze draaien dan alleen verzoeknummers die mensen tot en met 27 mei kunnen inzenden bij onze coördinator Buurtwerking”, klinkt het.

sinttruidensolidair.be

“We roepen alle straten, buurten en wijken op om mee te doen. Al wie een coronaveilig initiatief neemt in zijn of haar buurt en er een foto of filmpje van post op sinttruidensolidair.be of op zijn of haar facebookprofiel met #sinttruiden en #sinttruidensolidair, maakt kans op een gratis optreden van lokaal muzikaal talent bij de eerstvolgende buurtactiviteit na de opheffing van de coronamaatregelen. We kiezen er de drie leukste initiatieven uit. Dus we hopen dat iedereen vrijdag heel creatief uit de hoek komt. Een warme buurt, die zorgt voor elkaar en samen dingen organiseert, is heel belangrijk in deze vreemde tijd”, besluit de Truiense burgemeester.