Sint-Truiden annuleert Braderie en avondmarkt, wel zondagopening tijdens eerste soldenweekend Dirk Selis

24 juli 2020

13u29 3 Sint-Truiden Vorige maand besliste middenstandsvereniging Shop & The City om het braderieweekend in Sint-Truiden uit te stellen naar het weekend van 1 tot 3 augustus, samen met de start van de soldenperiode. Maar gezien de stijgende coronabesmettingen wordt de braderie en de avondeditie van de Haspengouw Markt alsnog geannuleerd. De zondagsopening op 2 augustus gaat wel door.

Door de coronamaatregelen kon het braderieweekend, dat oorspronkelijk eind juni gepland stond, niet doorgaan. “We hebben toen uitgekeken om de braderie uit te stellen, zo kozen we het weekend van 1, 2 en 3 augustus als alternatieve datum. Maar gezien de stijging van het aantal coronabesmettingen, werd er beslist om de braderie en avondmarkt op maandag alsnog te annuleren”, zegt Philip Bronckaerts, voorzitter van Shop & The City.

Zondag wel open

“Het garanderen van de gezondheid en veiligheid van zowel de handelaars als de bezoekers is onze grootste prioriteit. Daarom hebben we beslist om het braderieweekend met de traditionele kramen in de winkelstraten niet te laten doorgaan. Op zondag 2 augustus zullen de winkels wel open zijn naar aanleiding van de start van de solden. Shoppers zullen die namiddag veilig hun eerste soldenkoopjes kunnen doen bij onze handelaars. Het dragen van een mondmasker is dan ook verplicht in de volledige zone binnen de stadsvesten voor iedereen boven de 12 jaar”, besluit schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld).