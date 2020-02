Sint-Trudoziekenhuis bouwt vanaf maandag hoofd-halscentrum: “De patiënt zal er zijn voordeel mee doen” Marco Mariotti

09 februari 2020

15u56 0 Sint-Truiden In het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden start op maandag 10 februari de bouw van een volledig nieuw hoofd-halscentrum. De verwachting is dat de eerste patiënten er vanaf december dit jaar terecht kunnen.

Het hoofd-halscentrum is een vernieuwend project, drie jaar geleden geïnitieerd door dr. Erwin Annys, medisch diensthoofd NKO in Sint-Trudo. De afdelingen Neus-Keel-Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO) en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) zullen daar worden samengevoegd. “Daardoor kunnen we een nog veel breder spectrum aan zorg aanbieden, maar vooral ook de patiënt in één geïntegreerd zorgtraject meenemen", zegt dokter Erwin Annys diensthoofd NKO in Sint-Trudo. “Een niet te onderschatten voordeel voor de patiënt, die nu vaak tussen de twee disciplines schippert.”

In het hoofd-halscentrum zullen consultaties, onderzoeken, beeldvorming en kleinere ingrepen onder lokale verdoving gebeuren. “We kunnen de patiënt hier bedienen, overkoepelend over alle subdisciplines heen binnen NKO en MKA. Het team zal uitgebreid worden binnen Sint-Trudo en daarnaast zullen vier artsen van Jessa Ziekenhuis hier actief zijn.”

Uniek in Vlaanderen

NKO en MKA werkten op oncologisch vlak al vaker samen. “Dit principe is uniek voor Vlaanderen. Multidisciplinair werken is een term die je overal tegenkomt, maar hier zullen we dat écht doen in één team van artsen en verpleegkundigen. We vormen een chirurgisch dagcentrum met beeldvorming op locatie, één gemeenschappelijk secretariaat én één verpleegkundige, logopedische en audiologische ondersteuning voor de patiënt.”

Tevredenheid bij de patiënt

“Voor het ziekenhuis is dit nieuwe centrum tegelijkertijd een pilootproject rond ‘patient delight’, de projectnaam waarbij het ziekenhuis verregaand inzet op tevredenheid bij de patiënt”, zegt dokter Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo. “De patiënt staat centraal in de zorg, waarbij we inspelen op de beleving voor, tijdens en na de behandeling. De bedoeling is om de positieve impact rond beleving en tevredenheid van de patiënt verder uit te rollen in het hele ziekenhuis.”