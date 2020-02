Sint-Trudo Ziekenhuis verhoogt waakzaamheid voor coronavirus Dirk Selis

04 februari 2020

14u55 17 Sint-Truiden Vandaag werd bekend dat het coronavirus ook ons land heeft bereikt. Eén van de Belgen die gisteren werd gerepatrieerd uit Wuhan, testte positief op het virus. Een scenario waar de Belgische hulpdiensten zich al langer op hadden voorbereid. Ook het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft haar waakzaamheid verhoogd.

“De overheid heeft richtlijnen aan de ziekenhuizen meegegeven, die we uiteraard strikt opvolgen”, zegt dr. Wim Maurissen, klinisch bioloog in Sint-Trudo Ziekenhuis. “Op basis daarvan is er een procedure opgesteld binnen het ziekenhuis en verspreid naar alle artsen en verpleegkundigen. Er is dus verhoogde waakzaamheid bij ons personeel. Aan de andere kant worden ook patiënten attent gemaakt op de symptomen door posters aan de verschillende ingangen. Wij zijn voorbereid voor het moment dat er zich hier een patiënt zou aandienen met het coronavirus.”