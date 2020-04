Sint-Trudo Ziekenhuis sluit 4de COVID-afdeling en bufferzone Tweede dag op rij een stijging van aantal besmettingen Dirk Selis

23 april 2020

16u30 0 Sint-Truiden Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft zijn vierde COVID-afdeling gesloten, net zoals de bufferzone die ingericht was met intensieve zorg-bedden voor coronapatiënten. Het Truiense ziekenhuis werd zwaar getroffen door het coronavirus, waardoor er transfers van patiënten naar andere ziekenhuizen moesten gebeuren.

“De extra intensieve afdeling die bijkomend opgericht werd voor niet-coronapatiënten, blijft wel operationeel”, benadrukt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Het Truiense ziekenhuis heeft nog 38 coronapatiënten, van wie vijf op intensieve zorgen. Er hebben in totaal 163 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten, maar helaas vielen er tot nu toe 79 overlijdens te betreuren. Het Hasseltse Jessa Ziekenhuis telt 96 coronapatiënten, van wie 24 op intensieve zorgen. Het Hasseltse ziekenhuis heeft opnieuw vier mensen naar huis mogen sturen, maar er vielen ook twee overlijdens te betreuren. Er zijn in totaal 271 ontslagen en 81 overlijdens. Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk heeft tachtig coronapatiënten, van wie 27 op intensieve zorgen. Het ZOL heeft drie patiënten ontslagen, terwijl er twee bijkomende overlijdens te betreuren vielen. Het totale dodenaantal in de ziekenhuizen staat ondertussen op 334.

Stijging besmettingen

Na een dagenlange daling van het aantal nieuwe besmettingen in Limburg is er voor de tweede dag op rij een stijging. In totaal zijn nu 4.934 Limburgers met zekerheid besmet. In Limburg hebben opnieuw 99 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is alweer een stijging in vergelijking met gisteren toen er sprake was van 69 nieuwe besmettingen. Na een daling van vijf opeenvolgende dagen stijgt het aantal nieuwe besmettingen in Limburg opnieuw en dat dus al voor de tweede dag op rij. Het coronavirus blijft Limburg in de tang houden.